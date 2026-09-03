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Sentencia del TEDH

Estrasburgo declara que España vulneró el derecho de reunión de los condenados por el asedio al Parlament de 2011

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza indemnizar a los cuatro condenados que pidieron su amparo al no llegar a cumplir los 3 años de pena que les impuso el Supremo

Juicio en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares del asedio al Parlament.

Juicio en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares del asedio al Parlament. / José Luis Roca / EPC

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Ángeles Vázquez

Madrid

La justicia siempre se ha caracterizado por ser lenta, pero si, además, escala hasta Europa, el punto y final de los asuntos judiciales se pone 15 años después. Es lo que ha pasado con el episodio conocido como el asedio al Parlament, en el que en 2011 los manifestantes del 15M en Barcelona rodearon la Cámara catalana e impidieron la llegada de los diputados y su entonces presidente, Artur Mas, que tuvo que usar un helicóptero, en protesta por la reducción del gasto social que se iba a aprobar ese día. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado vulnerado el derecho de reunión de los cuatro condenados que acudieron a él en busca de amparo, pero no considera que deban ser indemnizados.

Tras estudiar sus alegaciones, el tribunal con sede en Estrasburgo considera que con su condena a tres años de cárcel por un delito contra la instituciones del Estado, juzgado en la Audiencia Nacional, se produjo una violación del artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, a la luz del 10, que es el que protege la libertad de expresión. No obstante, eso no supone que tengan que ser indemnizados con los 15.000 euros que cada uno de ellos reclamaba en concepto de daños morales y costas procesales. El tribunal tiene en cuenta que "en sus observaciones no hicieron referencia a una reclamación de indemnización justa, ni especificaron las sumas reclamadas en concepto de daños morales ni las costas procesales incurridas, ni ante los tribunales nacionales" ni ante el propio TEDH.

El artículo 11 del Convenio Europeo establece que "toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación" y que "el ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenas".

Condena en 2015

En 2022 un Constitucional muy dividio entre magistrados progresistas y conservadores, con la única excepción de la entonces vicepresidenta, la catalana Encarnación Roca, que se sumó al primer grupo avaló la condena a tres años de cárcel que el Tribunal Supremo impuso a ocho de los 19 absueltos por la Audiencia Nacional por el conocido como asedio al Parlament del 15 de junio del 2011.

La Audiencia Nacional solo condenó a uno de los 20 acusados que se sentaron en el banquillo. Basó la absolución en que a ninguno de ellos se les podía imputar ningún acto "excesivo o abusivo" y que la protesta, aunque impidiera el acceso de parlamentarios a la Cámara catalana y obligara al entonces 'president' a usar un helicóptero para llegar al Parlament, fue la "legítima expresión de acción ciudadana" que actualizó "el derecho de reunión". El tribunal, decía, no quería enviar "un mensaje de desincentivación de la participación democrática directa de los ciudadanos en el ejercicio de la crítica política" con una condena.

El Supremo, en cambio, consideró justo lo contrario y les condenó sin escucharles. Declaró que sus colegas habían cometido "un patente error" a la hora de solucionar el conflicto entre los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de participación política al hacer prevalecer los dos primeros sobre el tercero, y habían cometido "una errónea y traumática desjerarquización del de participación política", por lo que condenó a ocho de los acusados, de los que cuatro han llevado lo ocurrido a Estrasburgo.

Noticias relacionadas y más

El alto tribunal declaró que "el libre ejercicio de la función parlamentaria" representa "el derecho de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, por medio de sus representantes". Por ello, "los acontecimientos violentos" de ese día "no pueden ser degradados a un simple problema" de colisión entre derechos.

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Fuente: El Periódico

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