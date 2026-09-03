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La mujer de Sánchez, en el banquillo

La asesora de Begoña Gómez pide ser absuelta de la "disparatada" acusación en su contra aunque pudo actuar sin conciencia de hacer algo prohibido

Las acusaciones piden para ella 6 años de cárcel y ella defiende su absolución, y en caso de condena la eximente de "error de prohibición"

La asesora de Begoña Gómez en Moncloa Cristina Álvarez (d) sale de declarar a los juzgados de Plaza de Castilla, a 26 de febrero de 2025, en Madrid (España). El juez Juan Carlos Peinado tiene previsto interrogar hoy como investigada a Cristina Á

La asesora de Begoña Gómez en Moncloa Cristina Álvarez (d) sale de declarar a los juzgados de Plaza de Castilla, a 26 de febrero de 2025, en Madrid (España). El juez Juan Carlos Peinado tiene previsto interrogar hoy como investigada a Cristina Á / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

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Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La defensa de Cristina Álvarez, la asesora en Moncloa de la mujer de Pedro Sánchez, ha presentado este jueves un nuevo escrito de defensa después de que la Audiencia Provincial anulara dos de los delitos que el juez Juan Carlos Peinado le atribuía inicialmente junto a su jefa.

Mantiene que la acusación vertida contra ella en relación con las gestiones con la universidad en la que Begoña Gómez fue codirectora de un curso es "disparatada", pero admite que en caso de ser vista culpable se le aplique la eximente de "error de prohibición". Esta circunstancia ocurre cuando una persona realiza un acto prohibido por la ley, pero cree por equivocación que su conducta es legal o está permitida.

En su nuevo escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el que el letrado José María de Pablo trata de contrarrestar los argumentos de la acusación popular liderada por Hazte Oír para sentar a su cliente ante un tribunal del jurado.

Archivo - La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Madrid (España).

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

El hecho de que la Audiencia Provincial eliminara las acusaciones de apropiación indebida y corrupción en los negocios contra la esposa del presidente del Gobierno condujo a una reducción de las peticiones de pena y, en el caso de Álvarez, se pasó de los 22 a los 6 años de cárcel, a lo que se suma una petición de inhabilitación absoluta de 15 años como cooperadora necesaria en el desvío del 'software' creado para el desarrollo de la cátedra universitaria. Será la única acusación con la que se enfrente ante el jurado popular, ya que la Fiscalía no acusa en este procedimiento.

No es delito

Para la defensa, sin embargo, los hechos que la acusación popular atribuye a la asesora, "aun cuando fueran ciertos y se declarasen probados, dicho sea a los meros efectos especulativos", resultan "absolutamente atípicos respecto del delito de malversación, tanto a título de autora como a título de cooperadora necesaria o de cómplice".

Por ello pide su absolución y, subsidiariamente, la aplicación de lo previsto en el artículo 65.3 del Código Penal, que establece que, si el inductor o el cooperador necesario en un delito "no tienen las cualidades o relaciones personales exigidas al autor, el juez puede imponerles la pena inferior en grado". Añade que, también subsidiariamente, concurre en Álvarez la circunstancia eximente de error de prohibición.

"Tan disparatada es la acusación", contra la asesora de Begoña Gómez, según añade el letrado en otro fragmento de su escrito, que se ha producido un cisma en el seno de la propia acusación popular unificada, y una de las organizaciones que la forman, en concreto Manos Limpias, ha pedido separarse del resto de acusaciones "porque considera —con acierto— que Cristina Álvarez no ha cometido ningún delito, que la acusación contra ella es injusta y exclusivamente política, y pide su sobreseimiento".

Begoña Gómez y Juan Carlos Peinado

Begoña Gómez y Juan Carlos Peinado / Nacho García

Costas a las acusaciones

Por otro lado, y basándosee en doctrina del Tribunal Supremo, el abogado solicita que la declaración de la asesora "se practique en último lugar, tras la práctica del resto de las pruebas", y que de ser absuelta se imponga a las acusaciones populares el pago de las costas procesales ocasionadas a la trabajadora en Moncloa.

"La acusación popular, con tal de ganar un puñado de votos, formula acusación sobre unos hechos que, aunque se demostraran ciertos, son atípicos, y pretende celebrar un juicio con jurado para el que cita a ¡¡¡120 testigos!!!, la inmensa mayoría de ellos sin relación con los hechos", agreeega el letrado.

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A juicio del letrado, ello "obliga a los once ciudadanos que tengan la mala suerte de ser designados como jurados" a asistir a un juicio para el que, por el número de testigos, apunta que "podemos prever varios meses de duración, con abandono de sus obligaciones familiares y profesionales. Un juicio con 120 testigos, sobre unos hechos claramente atípicos", agrega en su escrito de defensa.

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Fuente: El Periódico

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