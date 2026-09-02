Vivas asegura que Ceuta está "en peligro", pero sigue "en pie" por un pueblo que ni vende ni se rinde

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha subrayado este miércoles que esta ciudad autónoma está “en peligro” por la entrada de más de 80.000 personas los días 30 y 31 de julio pero ha dejado claro que la ciudad sigue “en pie” gracias a la “firme determinación” de un pueblo “que no se rinde, no se vende y se defiende”.

Vivas se ha expresado así en el acto institucional del Día de Ceuta que se ha celebrado en el Teatro del Revellín y al que asiste, entre otros, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

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Juan Jesús Vivas ha comenzado su discurso aludiendo al “ataque" a la "integridad territorial” sufrido a finales de julio a una ciudad que está “triste, herida, indignada, con el alma en vilo pero que sigue en pie”.