Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cobertura del paroAsí queda la plantilla del Córdoba CFCandidatos del PSOE a la Alcaldía de CórdobaNélson Monte, nuevo refuerzo del CCFAviso naranja por calorInforme jurídico de los cines de veranoNuevo mercadillo del Sector SurIndignación en Las MorerasImagen del niño del hombre fallecido en redesPérgola Duque de RivasPlan turístico de grandes ciudadesObituario de Manuel CerratoDespedida de los niños saharauisMejores lugares para ver la Vuelta en CórdobaZarzuela Crisis de CeutaAntonio García, nuevo entrenador de porteros de EspañaParque de bomberos de MontoroPrecio del alquilerRuta del Caimán 2026
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta, en directo | El Gobierno afirma que la inmensa mayoría de migrantes que quedan en la ciudad serán devueltos

El Ejecutivo moviliza 309 millones para Ceuta y eleva al 75% las bonificaciones laborales

Varios inmigrantes acampados en una playa, a 31 de agosto de 2026, en Ceuta (España).

Varios inmigrantes acampados en una playa, a 31 de agosto de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Unos okupas abandonan una casa en Fernán Núñez escoltados por la Guardia Civil tras la presión vecinal
  2. La Universidad de Córdoba estrena cinco nuevas titulaciones en el curso 2026/2027: un grado y cuatro másteres
  3. El Córdoba CF juvenil cede ante el Real Madrid en su estreno en el Mundial de Clubes
  4. Indra activa el acuerdo con Hanwha para fabricar el obús que montará Escribano en su fábrica de Córdoba
  5. El Ayuntamiento de Córdoba cambia el sentido de varias calles de Huerta Santa Isabel desde este martes a petición de los vecinos
  6. Vecinos de Los Poleares de Lucena denuncian un importante movimiento de tierras a escasos metros del arroyo de Agua Nevada
  7. Paula de Prado (34 años), agricultora en Baena: 'Vivo feliz entre este mar de olivos cordobeses que me ha visto crecer
  8. Montemayor refuerza su vigilancia policial tras conocer la okupación de una casa este fin de semana

Moeve Fútbol Zone 2x01: El cierre de mercado de fichajes de verano, en directo

Al menos 16 muertos y 28 heridos en un accidente de autobús en Egipto

Al menos 16 muertos y 28 heridos en un accidente de autobús en Egipto

Las familias del colegio Ginés de Sepúlveda de Pozoblanco demandan el desdoble del aula de Infantil de 4 años

Las familias del colegio Ginés de Sepúlveda de Pozoblanco demandan el desdoble del aula de Infantil de 4 años

Córdoba, en aviso naranja de la Aemet por altas temperaturas: hoy comienza un fenómeno de "calor muy intenso"

Córdoba, en aviso naranja de la Aemet por altas temperaturas: hoy comienza un fenómeno de "calor muy intenso"

Directo | El Gobierno afirma que la inmensa mayoría de migrantes que quedan en Ceuta serán devueltos

Directo | El Gobierno afirma que la inmensa mayoría de migrantes que quedan en Ceuta serán devueltos

Nepal aumenta a 1.127 los muertos y a casi 4.900 los desaparecidos tras la riada

Nepal aumenta a 1.127 los muertos y a casi 4.900 los desaparecidos tras la riada

La OCDE avisa a España del reto de reducir el absentismo en la escuela en etapas tempranas

La OCDE avisa a España del reto de reducir el absentismo en la escuela en etapas tempranas

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Tracking Pixel Contents