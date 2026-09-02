La Policía destaca el aliento en redes sociales para animar la entrada en Ceuta: "Bajaros todos a Castillejos, somos mil y entramos, os indicaré el camino"

El informe entregado por el Cenntro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional incide en la importancia de las redes sociales a la hora de "propagar" el llamamiento entre ciudadanos marroquíes y migrantes de otros países en el asalto a Ceuta los últimos días del pasado mes de julio.

"Han abierto la puerta esta mañana", "mañana, si dios quiere, habrá asalto de nuevo" ,"noche de asalto, el último que apague la luz", "hermanos, bajad, la aduana se ha abierto", "señalan algunos de estos mensajes, contenidos en el documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

La información llegó a la Audiencia Nacional de forma previa a la admisión o no de una causa penal por lo ocurrido por parte de la jueza María Tardón. A juicio de los agentes, y en el caso de la convocatoria para el 30 de julio, como para las restantes entradas masivas," la viralización se produce en diferentes fases adaptadas al desarrollo de la misma" y el mensaje "evoluciona a lo largo del tiempo". Se analizan mensajes antes, durante y después de la entrada masiva.

Decenas de migrantes asentados en la playa del Trampolín, a 31 de agosto de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press

"Si te interceptan en el mar ¿Te devuelven?"

Los llamamientos se inician en aplicaciones abiertas-como Facebook, Instagram o TikTok con mensajes muy claros y directos de ánimo y peticiones de información, tales como: "30 de julio", "Chicos, ¿hay alguna salida prevista?", "Hermanos, ¿alguien conoce otro grupo aparte de este para los que quieran subir a Ceuta?", "¿Comparte esta publicación: el 30 de julio de 2026 vamos armar un ataque contra Ceuta", "Va a ser el mejor asalto", o "Si te interceptan en medio del mar, ¿te devuelven a Marruecos?".

Posteriormente, los días 29 y 30 de julio, la conversación se deriva principalmente a grupos cerrados de mensajería como WhatsApp con mensajes más concretos de coordinación operativa y recomendaciones sobre modos de llevarlo a cabo: "Que cada grupo se comunique entre sí mediante escritura a mano en lugar de Internet, ya que está monitoreadov, "Chicos, nos estamos agrupando poro salir... queremos avanzar en grupos de 10", "Entrad a este grupo para coordinar un asalto colectivo en la frontera", "Indrive para 4 personas... tren a Tánger y taxi a Mdiq; luego a pie lh30 hasta Fnideq".

Simultáneos en varias aplicaciones

Durante la entrada masiva de los dos últimos días del mes de julio los mensajes se generalizan en todas las aplicaciones simultáneamente, "pasando a temáticas de actualización de la situación en la frontera y llamamientos a aprovechar urgentemente la ocasión.

"Han abierto la puerta esta mañana", "Mañana, sí dios quiere, habrá oso/tó de nuevo", "El asalto, el asalto, Allahu Akbar! Noche de asalto, el último que apague la luz", "Hermanos, bajad, la aduana se ha abierto", "Subir todos a Castillejos ya", "Bajaros todos a Castillejos, somos mil y entramos, os indicaré el camino", "La policía llevan su ropa normal y la gente está de camino a Castillejos", señalaban otros mensajes.

También expresiones populares en el ámbito migratorio en el Magreb como "Harga, Haraga o Harraga"; según los agentes utilizada como grito de guerra o como concepto que engloba la inmigración irregular hacia Europa. También otros como "Todos /as ciudades de Marruecos están aquí", o "Atacadles. Avanzad contra la Policía".

Varios inmigrantes acampados en una playa, a 1 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press

La policía concluye que la entrada masiva no se realiza de forma espontánea y desestructurada, "sino que responde a un patrón pre-establecido para optimizar el efecto de tas publicaciones y provocar el máximo efecto de diseminación dentro del espectro de población al que va dirigido", que es principalmente "población joven de nacionalidad marroquí en el entorno de las Prefecturas de Rincón-Castillejos/ M'D¡qFnideq y Tánger-Asilah y las Provincias de Tetuán, Fahs-Anjra/Alcanzar seguir, Larache y Chefchaouen).

Consejos para evitar expulsión

A partir del día 30 se intercalan mensajes de quienes ya han accedido a Ceuta y que se repiten los días posteriores, difundiendo consejos para evitar la expulsión y mantenerse en la Ciudad Autónoma.

"Hay que entrar en Ceuta y esconderse dentro hasta que se calmen los españoles", "En cuanto pises Ceuta di que no puedes volver a Marruecos por problemas políticos", "Alerta: España y Marruecos pactan la devolución de todos s/n regularizar o nadie", "La tensión ha bajado para el que tuvo paciencia y logró quedarse dentro de Ceuta", o "El que sabe lo que es esto no se deja devolver, se esconde en una alcantarilla o donde sea", entre otros mensajes.