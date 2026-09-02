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FRAUDE DE HIDROCARBUROS

La Fiscalía Europea informa al juez de la implicación de Aldama en una trama que blanqueó 27,9 millones en Portugal

Al menos 9 millones han regresado a cuentas bancarias en España, alrededor de 3 millones han sido enviados al Reino Unido y otros 3 millones han sido dispersados en cuentas abiertas en Polonia, Francia, Bélgica, Lituania, Italia, Alemania y Uruguay

Víctor de Aldama en una imagen de archivo

Víctor de Aldama en una imagen de archivo / EFE

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Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

MADRID

La Fiscalía Europa ha alertado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que entre 2022 y 2024, una trama de blanqueo trasladó aproximadamente 27,9 millones de euros al sistema bancario portugués, en cuentas pertenecientes a sociedades portuguesas, que fueron transferidos desde cuentas bancarias en España por orden de las sociedades españolas Canary Islands, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos y Obaiol 3000. En la trama también habría participado la sociedad Atmosferaudaz Unipessoal, que la Fiscalía Europea atribuye al comisionista de las mascarillas Víctor de Aldama que, entre enero de 2022 y noviembre de 2023, habría recibido un importe total de crédito de 7.427.023 euros.

Para la Fiscalía, estas mercantiles españolas del sector de combustibles estaban utilizando empresas pantalla portuguesas para realizar supuestos pagos por suministros, "sin las correspondientes declaraciones de IVA, con el objetivo de permitir que las ganancias ilícitas generadas sean devueltas a cuentas en España"

De los 27,9 millones de euros detectados en Portugal, al menos 9 millones han regresado a cuentas bancarias en España, alrededor de 3 millones han sido enviados al Reino Unido y otros 3 millones han sido dispersados a cuentas abiertas en diversas jurisdicciones (Polonia, Francia, Bélgica, Lituania, Italia, Alemania, Uruguay, etc.).

11,8 millones incautados

En Portugal permanecieron 13 millones de euros, de los cuales aproximadamente 11,8 millones han sido incautados en el presente caso, completa la Fiscalía Europea en su decreto de 20 de julio.

El comisionista Víctor de Aldama tras saber este lunes que el Tribunal Supremo le suspende la pena impuesta.

El comisionista Víctor de Aldama / Rodrigo Jimenez / EFE

Las cuentas de la empresa de Aldama "no revelan ninguna compra en el sector del combustible que pueda corresponder a suministros para esos clientes, ya que la cuenta se utiliza principalmente para el pago de vehículos y arrendamientos, con salidas destinadas a cuentas en España, lo que genera sospechas de que estamos tratando con un circuito para utilizar las ganancias generadas por el fraude del IVA indicado anteriormente", completa la Fiscalía Europea.

Suspensión de la pena a Aldama

La comunicación del Ministerio Público con sede en Luxemburgo se produce apenas unas semanas después de que el Tribunal Supremo suspendiera la ejecución de la pena de Aldama por su aportación al descubrimiento de los delitos cometidos por la organización criminal liderada por el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el asesor Koldo García.

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Sin embargo, el fallo exigía al comisionista la condición de no delinquir durante cinco años, presentar un informe semestral de actividades y hacer durante un año trabajos en beneficio de la comunidad, para que "de manera simbólica repare el mal causado a la sociedad española".

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Fuente: El Periódico

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