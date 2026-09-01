Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empleo públicoCierre de mercado del Córdoba CFConsumo de tabacoFabricación de obuses en CórdobaNuevas titulaciones de la UCOAyudas recuperación CeutaAsignatura pendiente CCFSaya de la MercedOkupas en Fernán NúñezSadeco limpia los colegiosApartamentos turísticosProgramación 'Córdoba en púrpura'Incendio en el GuadalquivirCambio de sentido Huerta Santa IsabelPrecio de la viviendaVuelta a España en Palma del RíoBatalla de 'farmear aura' en Córdoba
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta, en directo | Igualdad cifra en 21 las agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria

Prisión para los cuatro detenidos por apedrear a militares y herir a un sargento

El Gobierno aprobará el martes un paquete de emergencia de 165 millones para Ceuta

Varios inmigrantes acampados en una playa, a 31 de agosto de 2026, en Ceuta (España).

Varios inmigrantes acampados en una playa, a 31 de agosto de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mayte Adrián, de Córdoba a Chipiona para rendir homenaje a Rocío Jurado en su tierra: 'Creo que va a ser imposible que no me emocione
  2. Las batallas de 'farmear aura' llegan a Córdoba: medio millar de 'zoomers' toman el Balcón del Guadalquivir
  3. El precio de la vivienda sigue tensándose en Córdoba con subidas de hasta el 33% en algunas zonas
  4. El Córdoba CF entrega la cuchara en un derbi de excesos ante el Granada
  5. El año agrícola empieza en la provincia de Córdoba con perspectivas de una buena cosecha de aceituna
  6. La diseñadora cordobesa Matilde Cano presenta 'Classic 2027', su nueva colección de moda para madrinas
  7. Montemayor refuerza su vigilancia policial tras conocer la okupación de una casa este fin de semana
  8. Unos okupas abandonan una casa en Fernán Núñez escoltados por la Guardia Civil tras la presión vecinal

Córdoba, en una 'tregua de 24 horas': la Aemet pronostica menos calor y "chubascos ocasionales" en el sur de la provincia

Córdoba, en una 'tregua de 24 horas': la Aemet pronostica menos calor y "chubascos ocasionales" en el sur de la provincia

Directo | Igualdad cifra en 21 las agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria

Directo | Igualdad cifra en 21 las agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria

Europol alerta de que las nuevas bandas que asaltan los museos son más violentas

Europol alerta de que las nuevas bandas que asaltan los museos son más violentas

Muere el ex primer ministro francés Édouard Balladur a los 97 años

Muere el ex primer ministro francés Édouard Balladur a los 97 años

Muere una persona y otra resulta herida tras ser apuñaladas por una mujer en la plaza de Times Square en Nueva York

Muere una persona y otra resulta herida tras ser apuñaladas por una mujer en la plaza de Times Square en Nueva York

Un jurado declara culpable del asesinato del rapero Tupac Shakur al exlíder de una pandilla Duane 'Keffe D' Davis

Un jurado declara culpable del asesinato del rapero Tupac Shakur al exlíder de una pandilla Duane 'Keffe D' Davis

Mueren 11 personas en un nuevo ataque ruso contra Kiev y sus alrededores

Mueren 11 personas en un nuevo ataque ruso contra Kiev y sus alrededores

El tiempo en Ãbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 1 de septiembre

El tiempo en Ãbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 1 de septiembre
Tracking Pixel Contents