Mazón desvincula el ES-Alert tardío de las muertes por la dana

Se acabaron las vacaciones, también en la causa que investiga la dana de 2024. El procedimiento que sigue la jueza Nuria Ruiz Tobarra sobre las posibles responsabilidades penales por las muertes y lesiones a causa de la catástrofe ya se ha reactivado. Este martes, la defensa del expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha presentado un extenso escrito en el juzgado donde cuestiona las principales tesis de la instructora y llega a desvincular la tardanza en el envío del ES Alert de los 231 fallecimientos porque, sostiene, no se ha podido acreditar que haberla enviado antes hubiera evitado las muertes.

El exjefe del Consell entró a formar parte del procedimiento al considerar que algunas de las pesquisas emprendidas por la jueza tenían por objeto investigarle sin que estuviera imputado formalmente. Por ello, solicitó personarse en calidad de 'preimputado', una figura que le permite batallar contra las decisiones de la jueza desde dentro y finalmente la Audiencia de Valencia le dio la razón.

Por el momento, el escrito presentado por el letrado de Mazón, Ignacio Gally, no pide la nulidad de ninguna actuación, si bien puede hacerlo en cualquier otro momento, pero sí defiende la inocencia del todavía diputado del PP alegando que no hay ninguna prueba que le vincule con el retraso de la alerta masiva -no llegó a los móviles hasta las 20.11 horas, cuando ya muchas de las víctimas habían fallecido a causa de las inundaciones-, y que aún así cabría demostrar el nexo causal de esa falta con cada una de las muertes.

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"Para atribuirle el resultado sería imprescindible demostrar que la recepción del mismo mensaje unos minutos antes habría evitado su muerte con un grado de probabilidad rayano en la certeza", sostiene el escrito presentado por Gally, según lo relevante en materia penal es si se puede constatar que cada víctima "habría fallecido si hubiera recibido algunos minutos antes el mismo mensaje [...] recomendando evitar desplazamientos". La respuesta, a su juicio, es que no se puede probar.