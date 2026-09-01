El Gobierno acota la crisis en Ceuta a “ataques híbridos” por la manipulación de algoritmos

Más de un mes después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, el Gobierno comienza a acotar las causas de la crisis. La principal conclusión es que la presión migratoria con alrededor de 72.000 entradas entre el 30 y 31 de julio se habría producido por la difusión de bulos a través de las redes sociales. A raíz de una reciente sentencia del Supremo sobre las denominadas devoluciones en caliente se habría hecho creer la imposibilidad legal de expulsar a quien entrase a nado. Se trataría de lo que en Moncloa definen como “ataques híbridos” vinculados a la manipulación de algoritmos. Aun en proceso de investigación, en el Ejecutivo aseguran que se está trabajando conjuntamente en esta línea con Bruselas para seguir “detectando las cuentas que contribuyeron a ello y cerrarlas”.

Los ministros de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y Exteriores, José Manuel Albares, comenzaron a poner sobre la mesa esta versión durante la ronda de explicaciones en el Congreso la semana pasada. Pedro Sánchez incidió en ella el este lunes durante una entrevista en la ‘Cadena Ser’ situando detrás de estas redes a Rusia e Israel y la “internacional ultraderechista”. Tras los desmentidos de ambos gobiernos, en el Ejecutivo blandieron informes internos de Exteriores o las alusiones de la Comisión Europea el pasado 6 agosto señalando a Rusia como foco de desinformación en lo acontecido en Ceuta.

"Este Gobierno siempre trabaja con evidencias”, zanjó la portavoz, Elma Saiz, este martes tras el Consejo de Ministros volviendo a eximir de responsabilidades a Marruecos. Si bien no se descarta ningún tipo de actuación respecto a la posibilidad de abrir una vía penal, en Moncloa aluden a un procedimiento ya en marcha en la Audiencia Nacional y la complejidad de un asunto que afecta a la seguridad nacional. A partir de ahí, se incide el papel de los algoritmos para la desestabilización. Una nueva realidad ante la que la mayoría de los grandes países, según alertan, todavía deben prepararse.

El presidente del Gobierno viene tiempo señalando la necesidad de endurecer la regulación de las grandes plataformas. En la comisión de Justicia del Congreso está en trámite de ponencia una norma que, entre otras medidas, plantea castigar penalmente a plataformas con algoritmos que amplifiquen contenidos ilícitos y responsabilizar a sus directivos. Paralelamente, el Gobierno ha ido incrementando el foco en las ciberamenazas y los recursos de inteligencia destinados a combatirlas.

En el Ejecutivo no verían justificada una reacción negativa de Rabat a las visita del Rey a Ceuta: “Es territorio español”

La defensa de la “colaboración” de Marruecos en la gestión de la crisis y su exculpación en lo sucedido es uno de los principales puntos de fricción entre el Gobierno y el resto de los grupos parlamentarios. Unas críticas por la complacencia con Rabat que desde el Ejecutivo tratan ahora de equilibrar organizando una visita del Rey a Ceuta y Melilla.

Agilización de las repatriaciones

Desde el Gobierno aseguran que no les preocupa la reacción del país vecino a esta futura visita para la que todavía no hay fecha. Incluso apuntan que no estaría justificada una respuesta negativa porque se trata de “territorio español” y España es un país soberano. Tras la última visita del ahora rey emérito, hace dos décadas, Marruecos respondió retirando a su embajador en España. Lo que sí han reconocido en el Gobierno es que el contexto de las elecciones legislativas en Marruecos del próximo 23 de septiembre estaría alimentando las referencias a Ceuta y Melilla como territorios “ocupados” por parte de dirigentes marroquíes.

Más allá de las divergencias sobre la posición con Marruecos, Sánchez podrá acudir este jueves al Congreso con un plan de ayudas a Ceuta bajo el brazo que movilizará en lo que queda de año hasta el 16% de su PIB y, sobre todo, con la habilitación de nuevas plazas para la acogida de los migrantes que todavía permanecen en la calle. El paso previo imprescindible para comenzar a recuperar la normalidad en la ciudad autónoma con la identificación de los migrantes que todavía permanecen en la calle y la posterior apertura de expedientes.

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La prioridad es la repatriación, incluida la de los menores a través de la reubicación familiar. El ministro de Política Territorial al frente del mando único, Ángel Víctor Torres, se ha marcado el objetivo de "acortar los plazos" habituales en estos procedimientos y dice contar con la voluntad expresa de Marruecos incluso para el retorno de los menores migrantes.