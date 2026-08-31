Sara Fernández

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Sánchez exculpa a Marruecos de la crisis en Ceuta: "¿Qué gana Marruecos?

Un mes después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, el Gobierno todavía investiga lo sucedido y, sobre todo sus causas, pero se exime de cualquier responsabilidad a Marruecos. Sin embargo, lo sucedido ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a considerar que "hay argumentos suficientes para que el Rey visite Ceuta y Melilla". Sin concretar fechas, a la espera de que "se den las condiciones para ello", el Sánchez ha asegurado en una entrevista este lunes en la 'Cadena Ser' que la visita del jefe del Estado "se va a hacer". "Creo que se dan las condiciones y las razones para que el jefe del Estado visite Ceuta y Melilla", reiteró. Más información