Madrid
Sánchez acusa a Ayuso: “Esta señora se quería comprar un aticazo con la pasta de los madrileños y se le ha pillado”
Exige a Feijóo que pida responsabilidades a la presidenta de la Comunidad de Madrid al tiempo que apunta a cierta "impunidad" de los dirigentes de derechas
“Es lo que parece: esta señora se quería comprar un aticazo con la pasta de los madrileños”. De esta manera se refirió Pedro Sánchez a la polémica que atañe a Isabel Díaz Ayuso y a la compra de una vivienda por parte de la Comunidad de Madrid para, según aseguran desde el Ejecutivo regional, albergar dependencias de Presidencia durante unas obras en el edificio de la Puerta de Sol.
El presidente del Gobierno se mostró claro, durante su entrevista en la Cadena Ser, en su interpretación sobre est asunto y en denuncia la doble vara, dijo, en la ética de algunos. "El Partido Popular tiene un problema serio, a no ser que como siempre la ley del mudo sea lo que se aplique, muy ancho para otros y muy estrecho para uno, pero tiene un problema". Para Sánchez, el primer problema es "de transparencia" y, el segundo "de rendición de cuentas y de exigencias de responsabilidades".
"Esas exigencias, quien tiene que hacerlas" desde el PP "como a mí también se me ha hecho cuando, desgraciadamente, hemos sufrido casos de corrupción en mi partido".
Es más, apuntó a que este caso "también tiene mucho que ver con la sensación de impunidad con la que algunos dirigentes de la derecha actúan y razones tienen para sentirse impunes".
En este sentido, se mostró seguro de que Begoña Gómez no estaría imputada en una causa judicial y próxima a verse en un juicio con jurado si no es porque es su mujer igual que, aseguró, ocurre en el caso de David Sánchez. Es una "sentencia injusta que no le habría pasado sin ser hermano de", aseveró.
Noticia en elaboración
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Un hombre muere tras prenderse fuego ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba después de intentar acceder por la fuerza
- Mercadona cambia su horario en Andalucía a partir de septiembre: esta es su nueva hora de cierre
- El Miliciano fotografiado en Espejo por Robert Capa y Gerda Taro cumple 90 años
- El torero cordobés Cayetano de Julia fallece de manera repentina mientras hacía ejercicio en el parque Cruz Conde
- Si pasas por esta calle de Córdoba, mira tras la cristalera: hay una muralla romana de hace 2.000 años
- Diego Copé, delegado de Educación en Córdoba: 'Todas las unidades que se han creado nuevas por la reducción de la ratio están en la escuela pública
- Córdoba afronta un otoño cultural marcado por la despedida de Medina Azahara, José Mercé y el 50 aniversario de la Axerquía
- La contaminación del agua en Los Pedroches