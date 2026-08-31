Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precio de la viviendaDerrota del Córdoba CFBatalla de 'farmear aura' en CórdobaMás calor en septiembreRecogida de basuras en la provinciaObras Córdoba en septiembreIntercambio de cromos en el Bulevar Gran CapitánMayte Adrián, de Córdoba a ChipionaMuralla romana en una cristaleraCosecha de la aceitunaRomería Palma del RíoDefensa del ArboladoOtoño cultural en CórdobaEl Miliciano de la Guerra CivilEnric Mas Vuelta a España en Córdoba
instagramlinkedin

Madrid

Sánchez acusa a Ayuso: “Esta señora se quería comprar un aticazo con la pasta de los madrileños y se le ha pillado”

Exige a Feijóo que pida responsabilidades a la presidenta de la Comunidad de Madrid al tiempo que apunta a cierta "impunidad" de los dirigentes de derechas

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios en la Asamblea de Ceuta, a 31 de julio de 2026

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios en la Asamblea de Ceuta, a 31 de julio de 2026 / Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

May Mariño

Iván Gil

Madrid

“Es lo que parece: esta señora se quería comprar un aticazo con la pasta de los madrileños”. De esta manera se refirió Pedro Sánchez a la polémica que atañe a Isabel Díaz Ayuso y a la compra de una vivienda por parte de la Comunidad de Madrid para, según aseguran desde el Ejecutivo regional, albergar dependencias de Presidencia durante unas obras en el edificio de la Puerta de Sol.

El presidente del Gobierno se mostró claro, durante su entrevista en la Cadena Ser, en su interpretación sobre est asunto y en denuncia la doble vara, dijo, en la ética de algunos. "El Partido Popular tiene un problema serio, a no ser que como siempre la ley del mudo sea lo que se aplique, muy ancho para otros y muy estrecho para uno, pero tiene un problema". Para Sánchez, el primer problema es "de transparencia" y, el segundo "de rendición de cuentas y de exigencias de responsabilidades".

"Esas exigencias, quien tiene que hacerlas" desde el PP "como a mí también se me ha hecho cuando, desgraciadamente, hemos sufrido casos de corrupción en mi partido".

Es más, apuntó a que este caso "también tiene mucho que ver con la sensación de impunidad con la que algunos dirigentes de la derecha actúan y razones tienen para sentirse impunes".

En este sentido, se mostró seguro de que Begoña Gómez no estaría imputada en una causa judicial y próxima a verse en un juicio con jurado si no es porque es su mujer igual que, aseguró, ocurre en el caso de David Sánchez. Es una "sentencia injusta que no le habría pasado sin ser hermano de", aseveró.

Noticias relacionadas

Noticia en elaboración

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un hombre muere tras prenderse fuego ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba después de intentar acceder por la fuerza
  2. Mercadona cambia su horario en Andalucía a partir de septiembre: esta es su nueva hora de cierre
  3. El Miliciano fotografiado en Espejo por Robert Capa y Gerda Taro cumple 90 años
  4. El torero cordobés Cayetano de Julia fallece de manera repentina mientras hacía ejercicio en el parque Cruz Conde
  5. Si pasas por esta calle de Córdoba, mira tras la cristalera: hay una muralla romana de hace 2.000 años
  6. Diego Copé, delegado de Educación en Córdoba: 'Todas las unidades que se han creado nuevas por la reducción de la ratio están en la escuela pública
  7. Córdoba afronta un otoño cultural marcado por la despedida de Medina Azahara, José Mercé y el 50 aniversario de la Axerquía
  8. La contaminación del agua en Los Pedroches

La Vuelta a España 2026 sale de Palma del Río: estos son sus monumentos, edificios representativos y lugares característicos

La Vuelta a España 2026 sale de Palma del Río: estos son sus monumentos, edificios representativos y lugares característicos

La violenta riada de Nepal deja ya 919 muertos y 4.793 desaparecidos

La violenta riada de Nepal deja ya 919 muertos y 4.793 desaparecidos

Córdoba, en aviso amarillo por calor de la Aemet: así será el inicio de una 'semana sofocante'

Córdoba, en aviso amarillo por calor de la Aemet: así será el inicio de una 'semana sofocante'

La crema coreana de 16 € que todas quieren: adiós manchas, arrugas y sin dejar de protegerte del sol

La crema coreana de 16 € que todas quieren: adiós manchas, arrugas y sin dejar de protegerte del sol

Muere un joven de 25 años tras incendiarse unos trasteros con bicicletas eléctricas en Madrid

Muere un joven de 25 años tras incendiarse unos trasteros con bicicletas eléctricas en Madrid

Directo | Detenidos tres marroquíes en Ceuta por lanzar botellas con líquido corrosivo a militares

Directo | Detenidos tres marroquíes en Ceuta por lanzar botellas con líquido corrosivo a militares

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El tiempo en Ãbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 31 de agosto

El tiempo en Ãbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 31 de agosto
Tracking Pixel Contents