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Crisis migratoria

La fiscalía eleva a 21 las agresiones sexuales en Ceuta, cinco de ellas con penetración

De momento hay cinco hombres investigados, tres marroquíes, un español y un belga

Decenas de personas viven y pernoctan en la playa del Trampolín, en Ceuta, donde permanecen aún cientos de inmigrantes en situación irregula han vuelto a construir chozas.

Decenas de personas viven y pernoctan en la playa del Trampolín, en Ceuta, donde permanecen aún cientos de inmigrantes en situación irregula han vuelto a construir chozas. / Marcos Moreno - Europa Press

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Ángeles Vázquez

Madrid

La Fiscalía de Ceuta ha elevado de 16 a 21 el número de agresiones sexuales registradas en la ciudad autónoma desde que el pasado 30 y 31 de julio se produjo la entrada masiva de migrantes. Cinco de ellas han sido con penetración, según los últimos datos ofrecidos por el ministerio público, que también informa de que se han producido agresiones en grupo.

El perfil de las víctimas de las agresiones registradas, que han aumentado en cinco en apenas tres días, es el de mujeres o niñas salvo un varón LGTBI. Siete de las agredidas son menores de entre 14 y 17 años de edad, mientras que, pese a lo que se pueda pensar, los investigados no solo marroquíes: tres tienen esa nacionalidad, pero también hay un español y un belga, entre los presuntos autores de las agresiones denunciadas.

Noticias relacionadas y más

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, visitó Ceuta el jueves pasado junto a la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, y la fiscal de Sala coordinadora de Menores, Teresa Gisbert. En la comparecencia que ofreció Peramato, tras reunirse con los representantes del ministerio público del Área, ya señaló que los datos que le habían trasladado reflejaban "un incremento de algunas categorías delictivas", entre ellas, las agresiones sexuales.

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Fuente: El Periódico

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