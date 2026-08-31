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DIRECTO | Sira Rego comparece en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta / Sara Fernández

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DIRECTO | Sira Rego comparece en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta

Sara Fernández

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Comparecencia de la ministra de Juventud e Infancia, a petición propia, para informar sobre el trabajo desarrollado por su Departamento con el fin de garantizar la atención y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes no acompañados que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Ceuta desde el pasado 30 de julio.

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