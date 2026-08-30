Salvador Illa: "Es mucho más pertinente plantearse un debate sobre la sucesión de Feijóo que de Sánchez"

El president de la Generalitat, Salvador Illa (La Roca del Vallès, 1966), sale en defensa del Gobierno ante la crisis de Ceuta y asegura que "ha actuado a la altura de las circunstancias" y teniendo claro que "la integridad territorial debe defenderse, respetando el marco legal y sin perder los valores humanos". El jefe del Govern asegura que está dispuesto a reunirse de nuevo con Carles Puigdemont si es para lograr el aval del partido a la nueva financiación y cree que hay decisiones del Poder Judicial que no son fruto de la casualidad.

En España hay una crisis migratoria y humanitaria. En el Gobierno vemos un choque entre Interior y Defensa sobre si se avisó o no de la entrada masiva y hasta tres semanas, prácticamente un mes después, no ha habido un mando único. ¿Qué es lo que está fallando en la gestión de esta crisis? ¿Ha faltado liderazgo?

Primero hay que lamentar las muertes, que hemos olvidado muy rápidamente, de casi 150 personas jóvenes que perseguían un sueño y muchas de ellas fueron engañadas; y enviar toda mi solidaridad a las personas de Ceuta y a los ciudadanos de Ceuta que viven en Catalunya. La frontera sur de España es también la de Europa, y Europa debería actuar en estos casos. La primera respuesta no debería ser el egoísmo, sino la solidaridad. La misma que practicaremos nosotros la semana que viene cuando vayamos a Ucrania y la misma que practica el Gobierno cuando ayuda a Ucrania. Las crisis son evidentemente un reto para el Gobierno, pero también retratan a la oposición. Y la foto es clara. No me haga decir mucho más. El lunes todo el mundo sabe perfectamente quién ganó el partido de fútbol el domingo, todo el mundo se apunta, y esto es tan fácil que no vale la pena perder ni un segundo. En estos casos hay que abordar las cuestiones y el Gobierno lo está haciendo y está a la altura de las circunstancias teniendo claro que la integridad territorial debe defenderse y que las fronteras son fronteras. Debe respetarse el marco legal, que es la mejor garantía para hacer bien las cosas, y no se deben perder nunca de vista los valores humanos y la dignidad de las personas.

La primera respuesta de Europa no debería ser el egoísmo, sino la solidaridad

¿Pero usted está de acuerdo con el ministro del Interior cuando dice que "todos" los que entraron el 30 y el 31 de julio deben ser devueltos a Marruecos?

Yo creo que el Gobierno está gestionando esta cuestión. No tengo toda la información para poder pronunciarme al respecto. Desde el Govern de Catalunya tendremos una posición de lealtad institucional y de ayudar, no de enredar. Nosotros respetaremos la legalidad, como siempre hemos hecho. Porque fíjese, en materia de solidaridad, quienes más la predican son quienes menos la practican. Estos que hablan de España se llenan la boca, van allí y se hacen fotos, predican todo esto y lo practican muy poco. Solo digo esto. Y ya está bien, ya está bien.

Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya, en el Palau de la Generalitat durante su entrevista con El Periódico. / Jordi Otix / EPC

Su conseller de Drets Socials se ha mostrado dispuesto a acoger a menores mientras Junts se lanza contra el Gobierno y dice que Catalunya está saturada.

El conseller ha dicho lo que ha dicho y lo ha dicho bien: nos moveremos en un marco de respeto a la legislación y debemos ayudar institucionalmente.

¿Usted cree que Marruecos lanzó un ataque híbrido?

No puedo pronunciarme sobre esto porque no tengo la información, pero algunos gobiernos, que seguro que lo saben todo en dos minutos, han recortado drásticamente los presupuestos de cooperación. Las proyecciones demográficas de Naciones Unidas dicen que en 2100 el 40% de la población mundial vivirá en África, así que si no hay un esfuerzo de desarrollo importante en África, si tenemos a un 40% de la población viviendo en un continente pobre, el resultado es fácil de prever. Todo lo que sea fomentar la cooperación con África es el camino correcto y Europa debe acelerar mucho más en este sentido.

Todo lo que sea fomentar la cooperación con África es el camino correcto y Europa debe acelerar mucho más en este sentido

Paralelamente, Junts ha vuelto a registrar la propuesta para las competencias en inmigración sean delegadas a Catalunya.

Yo estoy a favor. Yo no soy de aquellos que, cuando hay un incendio, dicen "que pase el Gobierno de España", sino que Catalunya va y hace frente a ello. Me gustaría que saliese adelante y, si podemos ayudar a que así sea, lo haremos.

¿Hay margen para mejorar el sistema de financiación y que Junts apoye la propuesta en el Congreso? ¿Hasta dónde estaría usted dispuesto a llegar?

Mi Govern, en un año y medio, ha puesto encima de la mesa una propuesta de financiación que es la mejor que ha habido en la historia de Catalunya y que es buena para el conjunto de España. Desde 2014 no se hacía esto, así que lo que pido es respeto por esto, porque mucha gente que lo critica, de aquí y de fuera, no ha hecho nada para resolverlo. Son 21.000 millones de euros que la Administración General del Estado pone a disposición de las comunidades autónomas y nadie pierde. Yo pido que haya un debate sereno. El viernes 4 tenemos la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera y en Catalunya es la hora de la verdad para todos. Si se puede hacer mejor cuando llegue el momento, si es que llega, ya se hará. Ahora creo que esta aproximación es de sentido común. A partir de aquí, todas las aportaciones que pueda haber, si están hechas desde el realismo, yo soy partidario de estudiarlas y de intentar acordarlas.

Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya, en el Palau de la Generalitat tras su entrevista con El Periódico. / Jordi Otix / EPC

Si Junts llegara a pedirle que se reúna con Puigdemont para hablarlo, ¿aceptaría?

Sí. Me he reunido con el señor Puigdemont y no tengo ningún reparo en este sentido.

Septiembre también será un mes muy convulso a nivel judicial, sobre todo para el PSOE y el Gobierno. Dentro del PSOE crece el temor a que haya la apertura de una causa judicial por financiación irregular y que se persiga con ello la imputación del presidente Pedro Sánchez. ¿Qué opina usted? ¿Ve 'lawfare'?

El Poder Judicial es un poder, pero también es un servicio público, y esto a veces lo olvidamos. Hay algunas situaciones que son muy difíciles de entender por parte de la ciudadanía. Máximo respeto al Poder Judicial, pero sabemos distinguir entre una casualidad y algo que no lo es. Y esto todavía sé hacerlo desde este máximo respeto, desde esta postura no ingenua que tenemos. Yo estoy convencido de que el PSOE hizo las cosas correctamente en materia de sus finanzas y ha dado todas las explicaciones, y las seguirá dando.

Deben darse las explicaciones y el presidente Zapatero ya las ha dado y las seguirá dando

En el caso de Leire Díez sí que se ha marcado algo más de distancia respecto a las personas implicadas por parte del partido, pero en el caso de Zapatero, por ejemplo, se ha defendido en todo momento su honorabilidad y su presunción de inocencia. ¿Usted sigue confiando en él?

Tiene derecho a que se respete su honorabilidad, a explicarse y a defenderse en el ámbito judicial, que es lo que ha hecho. Hay gente que desde el primer día dice que el Gobierno es ilegítimo y siempre pide respeto por las situaciones judiciales, pero con el mismo respeto también debe pedirse respeto por las decisiones que toma el Gobierno, o el poder legislativo o el poder ejecutivo. Deben darse las explicaciones y el presidente Zapatero ya las ha dado y las seguirá dando en el ámbito judicial y en el ámbito público cuando él lo considere oportuno.

Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya, en el Palau de la Generalitat durante su entrevista con El Periódico. / Jordi Otix / EPC

Su estrecha relación con el presidente Sánchez es sobradamente conocida. No sé si le ha pedido consejo o no, pero, si le consultara cuándo debería convocar las elecciones, ¿qué le diría?

Que tome la decisión cuando lo considere oportuno. Tengo plena confianza en que lo hará velando por los intereses del conjunto del país y también por los intereses de una visión abierta y plural de España.

¿Cree que el debate sobre la sucesión de Sánchez, sobre si Puente puede ser un relevo, es más mediático que real?

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Creo que es mucho más pertinente plantearse un debate sobre la sucesión del señor Feijóo que sobre el liderazgo consolidado en España e internacionalmente del señor Sánchez. Cuando viajo a China, Singapur, Japón, Vietnam, California, México o Bruselas, me preguntan por él. Es un referente. Nadie me pregunta por el señor Feijóo.