Feijóo-Ayuso, un modelo de 'paz por territorios' para evitar otra guerra Génova-Sol

El episodio del ático comprado y luego puesto en venta por la Comunidad de Madrid este verano, que ha puesto de nuevo en el disparadero a Isabel Díaz Ayuso, a la que la izquierda madrileña acusa de querer residir en una vivienda de lujo en una de las zonas más exclusivas de la capital a costa del contribuyente, vuelve también a tensar las costuras entre la Puerta del Sol, sede del Gobierno madrileño, y la calle Génova, un lugar físicamente no muy alejado donde se ubica la sede central del Partido Popular (PP).

La incomodidad de la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo no tardó en detectarse, y desde el secretario general de los populares, Miguel Tellado, a varios de los más importantes vicesecretarios del primer partido de la oposición oscilaron este verano entre la evasiva o la elusión directa cada vez que algún informador, al hilo estricto de la actualidad, les preguntó por el caso. Después llegó lo dicho por el propio presidente del PP en una entrevista con Europa Press, en la que confesó que en un encuentro en abril con miembros del Gobierno madrileño se le comunicó, de manera informal, que se iban a acometer unas obras de reforma en la Puerta del Sol, a lo que añadió: "Es evidente que patrimonio de la Comunidad de Madrid [una alusión posiblemente a Planifica Madrid, la empresa que gestiona el patrimonio de esta región] tendrá que explicar por qué compró un local que no se puede destinar a oficinas con el interés de que se ubique allí una oficina. Eso es todo", trató de zanjar.

En la misma entrevista, y preguntado sobre si había hablado del asunto con Ayuso, explicó que lo había hecho con "el gabinete de la presidenta", lo que muy probablemente refiere al director de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Una manera escueta de despejar la polémica, pero también de poner la pelota en el tejado de Sol, que afronta un curso político en la Asamblea de Madrid donde sin duda esta cuestión saldrá a relucir semana tras semana en las sesiones de control al Gobierno regional.

El precedente de Casado

Como no escapa a nadie, la llegada de Feijóo a Madrid hace cuatro años procedente de la Xunta de Galicia, que presidió entre 2009 y 2022, siempre con mayoría absoluta, se produjo tras la crisis orgánica sin precedentes que acabó con etapa de Pablo Casado como presidente del PP. Una crisis que tuvo su punto de ignición en el choque frontal entre Casado y Ayuso, tras denunciar este como improcedente la actividad con la Comunidad de Madrid del hermano de Ayuso, un asunto que fue luego denunciado y que la Fiscalía de la Unión Europea (UE) archivó. Desde entonces, las relaciones entre Sol y Génova solo podían mejorar, y en buena medida lo han hecho, incluso con un alto nivel de interlocución entre Feijóo y Ayuso.

Sin embargo, y como se comenta en círculos del PP, más que una entente total, el arreglo entre ambos parece más bien obedecer a lo que recordando la terminología acuñada hace tiempo en el conflicto de Oriente Próximo, y naturalmente salvando las distancias, podría definirse como una 'paz por territorios'. Cada uno opera con gran autonomía en su respectivo ámbito de influencia, sin injerencias cruzadas. En el Comité de Dirección del PP, formado de urgencia ese 2022 y luego renovado el año pasado, en el congreso del partido celebrado en Madrid en el que Feijóo revalidó su liderazgo, no hay casi presencia del PP de Madrid, a diferencia de la que existe del PP andaluz, con dos vicesecretarios de peso específico y buena relación con el líder, como son el de Hacienda, Juan Bravo, y el de Política Municipal, Elías Bendodo, ambos, no en vano, antiguos consejeros de la Junta de Andalucía que preside Juan Manuel Moreno. Y la presencia madrileña que hay, la de la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, la también eurodiputada Alma Ezcurra, y la del responsable de Igualdad y Educación, Jaime de los Santos, antiguo consejero de Cultura de Madrid antes de que Ayuso llegase a la presidencia en 2019, no es precisamente la de dos dirigentes que se puedan considerar 'ayusistas'.

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La tensión entre Feijóo y Ayuso bebe directamente de un conflicto que parece atrapar irremediablemente a quienes ocupan sus respectivos cargos. Ya hubo más que palabras a finales de siglo entre José María Aznar y Alberto Ruiz Gallardón, el primer presidente madrileño del PP, y más tarde entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre. Aunque nada impidió que el primero y el tercero terminasen pernoctando en la Moncloa, lo mismo a lo que aspira ahora Feijóo.