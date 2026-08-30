Bendodo dice que la crisis de Ceuta ha "desnudado definitivamente" la incapacidad del Gobierno

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha afirmado este domingo que la crisis de Ceuta "ha desnudado definitivamente la incapacidad y la nula gestión" del Gobierno de Pedro Sánchez y ha acusado al Ejecutivo de "resistir por resistir" de "estar por estar, no por gobernar".

En declaraciones a los medios este domingo, Bendodo ha señalado que este mes de agosto ha sido "el peor mes del sanchismo" y ha resaltado que "el Gobierno de Sánchez estaba de vacaciones" mientras que "la soberanía nacional estaba en riesgo".

También ha señalado que, ante estas situaciones, el Gobierno debería dar "imagen de unidad" pero que las diferentes versiones de los Ministerios de Defensa e Interior evidencian que se trata de "un Gobierno a palos".

Para el dirigente 'popular', "el gran fracaso es la política diplomática de este Gobierno" y ha situado en la "nefasta política internacional y diplomática" del Ejecutivo "el origen de todo esto". También ha criticado las discrepancias dentro de la coalición respecto a la política hacia Marruecos y el Sáhara.

Además, Bendodo ha asegurado que "miles de los inmigrantes irregulares que entraron siguen en Ceuta, campando a sus anchas, generando inseguridad e insalubridad en las calles", y ha pedido una "solución urgente" para el inicio del curso escolar para garantizar la "seguridad y la normalidad".

Bendodo ha reclamado asimismo que "todos los que entraron irregularmente" en Ceuta "tienen que volver" y ha exigido al Gobierno que active "todas las vías diplomáticas o las que considere oportunas" para restablecer "cuanto antes" la normalidad en la ciudad.

De cara a la comparecencia de Sánchez del próximo 3 de septiembre, Bendodo ha reclamado al presidente que acuda al Congreso a dar "soluciones y explicaciones", que responda a "cómo ha podido pasar esto" y que garantice que no va a volver a ocurrir.

En este sentido, ha reprochado a Sánchez que acuda a la Cámara "arrastrando los pies", más de un mes después de la entrada de inmigrantes en Ceuta. "El Gobierno nacional no se puede ir de vacaciones y Pedro Sánchez ha estado un mes de vacaciones dejando que esto avance", ha afirmado. "¿Qué más tiene que pasar para que un presidente del Gobierno suspenda sus vacaciones?", se ha preguntado.

Concentraciones

Por otro lado, Bendodo ha anunciado que el PP convocará concentraciones de apoyo a Ceuta el próximo 2 de septiembre en aquellos municipios donde los alcaldes socialistas no secunden la convocatoria. Según ha explicado, las movilizaciones, previstas a las 20.00 horas, pretenden ser "a favor de Ceuta, de los ceutíes, y para reivindicar una solución urgente, de vuelta a la normalidad para esta ciudad".

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El dirigente del PP ha recalcado que estas concentraciones "no son contra nadie", sino que buscan "apoyar a los ceutíes" y exigir "la vuelta a la normalidad cuanto antes".

Fuente: El Periódico