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Feijóo: "el PP se personará en la causa judicial sobre lo ocurrido en Ceuta"

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Sara Fernández

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Feijóo: "el PP se personará en la causa judicial sobre lo ocurrido en Ceuta"

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
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El PP dio este sábado el pistoletazo de salida a un nuevo curso político que será decisivo. En 2027 habrá elecciones en varias comunidades autónomas y municipales, pero sobre todo los populares se juegan dar el salto a la Moncloa. El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, conjuró a los suyos un año más en la Carballeira de San Xusto, en el municipio pontevedrés de Cerdedo Cotobade, para coger el impulso político necesario no solo para ganar los próximos comicios nacionales, porque con eso no será suficiente, sino «para ganarlos con contundencia». Aseguró que está «preparado» y advirtió que cuando gobierne emprenderá «la mayor reconstrucción desde la transición». Más información

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