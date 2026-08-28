Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empleos en hoteles, bares y restaurantesEclipse lunar en CórdobaManolete, en imágenesTensión en CeutaCompra de DeoleoMortalidad en CórdobaNuevas normas de la DGTRafa Lozano JR. | Oro Juegos del MediterráneoCaídas accidentalesAgenda de ocio del fin de semanaFarmacias, ante los ictusIsma Ruiz contra el Granada CFCastillo imposibleEl cambio de nombre de un pueblo
instagramlinkedin

El PP considera los disturbios en Ceuta una "consecuencia de un Gobierno irresponsable"

El PP considera los disturbios en Ceuta una &quot;consecuencia de un Gobierno irresponsable&quot;

El PP considera los disturbios en Ceuta una "consecuencia de un Gobierno irresponsable"

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Esther Muñoz, ha considerado que los disturbios que han tenido lugar este jueves por la tarde en la playa del Trampolín (Ceuta) son una "consecuencia de un Gobierno irresponsable y ausente".

Muñoz, en un mensaje difundido a través de su cuenta de la plataforma X, ha acusado al Ejecutivo de no haber defendido la frontera "a pesar de la información que tenía", de haber abandonado "durante un mes a los ceutíes" y de no ser capaz de "imponer el orden público a pesar de poseer todas las herramientas del Estado", así como de "desertar de sus obligaciones para ir de vacaciones".

"Ahora buscan culpables. Señalan a los ceutíes, al PP, a Aznar. Culpan a las víctimas y protegen a quienes entraron ilegalmente", ha proseguido, al tiempo que ha añadido que "el odio, el miedo, la inseguridad, la desesperación tienen un origen: el Gobierno de Sánchez".

La portavoz, por otra parte, ha considerado que "la Nación, que es el pueblo, siempre está por encima de sus gobernantes".

Muñoz, por último, ha entendido que "son muchas semanas de dolor y sufrimiento" y ha rogado a los ceutíes que sigan "resistiendo cívica y pacíficamente junto a la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas".

Noticias relacionadas

Estas declaraciones se han producido después de que, este jueves por la tarde, un grupo de manifestantes ceutíes haya bloqueado el paso a un camión de ayuda humanitaria de Cruz Roja y haya quemado algunas sombrillas del asentamiento donde se refugian los migrantes que saltaron la valla el pasado 30 de julio.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El hospital Reina Sofía de Córdoba logra que una paciente oncológica en cuidados paliativos pueda reencontrarse con su familia en Honduras: 'Cumplimos su deseo
  2. El Córdoba CF saca el pasaporte para reforzar su defensa
  3. Una tumba que “no debería” estar en Córdoba: el hallazgo de 3.800 años que desconcertó a los arqueólogos en un pueblo de la Subbética
  4. El Guadalquivir da señales de alerta que no ven los análisis habituales: un estudio pionero en Córdoba revela una nueva forma de detectarlas
  5. Un tiroteo en el barrio de Las Palmeras de Córdoba deja un herido y, de momento, ningún detenido por la Policía Nacional
  6. La familia de un trabajador fallecido en accidente laboral, perjudicada con 170.000 euros en la supuesta malversación de una letrada en Córdoba
  7. El futuro de Caballerizas Reales se despeja: Córdoba Ecuestre acepta la adjudicación directa y atrás quedan las diferencias con el Ayuntamiento
  8. De Fernando Tejero a Antonio de la Torre o Aitana Sánchez Gijón: el cine español se vuelca para salvar los cines de verano de Córdoba

Directo | Un grupo de ciudadanos ceutíes asalta el campamento de los migrantes en la playa del Trampolín

Directo | Un grupo de ciudadanos ceutíes asalta el campamento de los migrantes en la playa del Trampolín

El tiempo en Ãbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en Ãbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en Ãcija: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en Ãcija: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Tracking Pixel Contents