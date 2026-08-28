Marlaska trata de zanjar la polémica por las alertas del CNI sobre Ceuta: "No he responsabilizado nunca a ningún servicio de información"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha querido ir zanjando este viernes la polémica sobre si el Estado tuvo o no buena información previa de lo que se avecinaba a Ceuta, dilema que -desde que afirmó que no tuvo informes previos sobre la magnitud de la avalancha- le enfrenta con su colega de judicatura, compañera de gabinete y ministra de Defensa Margarita Robles, quien ha reiterado que el Centro Nacional de Inteligencia informó en tiempo y forma. Marlaska ha utilizado un tono conciliador: "Los servicios de Información siempre funcionan. Yo no he responsabilizado nunca a ningún servicio de información, sean CNI, CIFAS o de la Policía o Guardia Civil, que también tienen", ha subrayado ante la Comisión de Interior del Congreso.

En otro detalle se ha notado que el titular de Interior ha optado por la vía de la conciliación: en su primera intervención, la exposición de lo hecho en la crisis de Ceuta, no ha mencionado que no tuvo informes que le permitieran adelantar una avalancha migratoria como la que llegó los días 30 y 31 de julio. Pero todos los grupos sin presencia en el Gobierno le han inquirido frontalmente, algunos, como el PP o Bildu, citando datos adelantados por EL PERIÓDICO.

Marlaska ha pedido que "no se malutilicen unas palabras que se sacan de contexto", y ha tratado de zanjar: "Que no digan que lo del 30 alguien lo adelantó, porque no es cierto", ha dicho, para añadir: "Pero no quiero decir que ningún servicio de información no trabajara correctamente".

Según el ministro, "no todo necesariamente ha de haber sido previsto en la forma en que acontece" . O sea, que hubo información previa, pero no exactamente sobre lo que venía: "Lo que se hablaba en muchos informes de todo ámbito, como otros años -ha contado- es de elementos estructurales en la migración en Ceuta y Melilla: la diferencia económica entre un punto y otro… Se hablaba también de la actuación en las redes sociales, de las mafias, y de los candidatos en esa situación coyuntural a entrar en Ceuta y Melilla... ¡Pero de eso también se hablaba en 2025 y 2024!"

El titular de Interior ha contado -como adelantó este diario- que, durante el mes de julio, las entradas de nadadores en Ceuta venían siendo cuantitativamente similares a las de otros años. Y que Marruecos estaba colaborando. Para el día 29 de julio, habían entrado nadando en Ceuta 1.026 migrantes, y 2.850 intentos de echarse al mar en Castillejos habían sido interceptados por Marruecos.

"No son números mucho más amplios que en 2025 y 2024", ha explicado, para concluir: "Que no digan que lo del 30 alguien lo adelantó, porque no es cierto", pero añadiendo: "Pero no quiero decir que ningún servicio de información no trabajara correctamente".

Marruecos, socio "leal"

En su esperada comparecencia, Grande- Marlaska ha vuelto a defender expresamente el papel de Marruecos en la crisis. En su intervención inicial, ha sostenido que la colaboración con el país vecino ha sido "sostenida y eficaz a lo largo de los años" y que, en la crisis de Ceuta, "en todo momento existió estrecha colaboración con las autoridades marroquíes para facilitar el retorno. Y se mantiene a día de hoy". Y ha llamado "socio leal" a Marruecos en otro momento.

A la vez que ha sostenido que "lo ocurrido constituye un ataque a la integridad territorial de España que no puede compararse con los flujos migratorios irregulares", ha abundado con respecto a Marruecos que "fue ese contexto de colaboración lo que permitió revertir en 24 horas la situación generada". En otro momento de su intervención, ha recordado que "las autoridades marroquíes han interceptado en lo que va de año más de 2.700 salidas irregulares marítimas hacia las costas españolas".

La afirmación de Marlaska en defensa de la relación con Marruecos ha sido muy contestada por PP y Vox, pero también por Sumar y por Esquerra Republicana. El diputado popular ceutí Javier Celaya, ha denunciado que "Marruecos ha aprovechado para ponernos contra las cuerdas y medir nuestra capacidad de resistencia", y su compañera Ana Vázquez ha protestado: "¿Cómo puede usted decir eso, si Marruecos ni siquiera acepta a sus muertos?". El día 30 de julio "los controles en el lado marroquí de la frontera no los levantó Facebook, ni TikTok... ¿quién los levantó?", le ha preguntado al ministro.

El portavoz de Vox, Ignacio Gil Lázaro, ha exigido la desclasificación de las comunicaciones de todas las entidades del Gobierno con el ejecutivo de Marruecos "antes, durante y después" de la crisis de Ceuta.

Sara Fernández

Por su parte, el portavoz de Sumar, ala izquierda de la coalición de gobierno, Enrique Santiago, ha contradicho a Marlaska afirmando: "Marruecos no está colaborando, no hace lo que debiera". El diputado de Esquerra Francesc-Marc Álvaro, ha tildado la actitud de Marruecos de "desleal" y ha calificado de "ridículo, grotesco, absurdo" hablar de colaboración de Marruecos, que le parece "una tomadura de pelo". Y el portavoz de Bildu, Jon Iñarritu, le ha preguntado directamente: "¿En qué colaboró Marruecos? ¿A qué hora les llamaron para prevenirles de lo que estaba sucediendo?"

Cazar inmigrantes

La comparecencia de Marlaska se produce menos de 24 horas después de que manifestantes españoles rompieran el cordón policial en la playa Benítez y destruyeran un asentamiento de migrantes. El titular de Interior ha aprovechado su primera aparición en las Cortes desde que se desató la crisis para hacer un llamamiento a la calma "y al cese de cualquier tipo de violencia".

El ministro ha insistido en que "la violencia no es el camino, en modo alguno", antes de que certificar que "la ultraderecha, y ahora también la derecha, hablan de “invasores” y “delincuentes”, llaman a “cazar inmigrantes” y lanzan propuestas para “deportar” a las personas hospitalizadas; todas ellas totalmente incompatibles con los principios democráticos y con el respeto debido a la dignidad humana".

Marlaska ha clamado ante las diputadas y diputados: "Señorías, estamos hablando de personas. De hombres y mujeres, pero también de niños, niñas y adolescentes, algunos de ellos en situación de desamparo, que deben ser tratados con humanidad, respeto y pleno amparo de la legalidad".

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En estos términos ha destacado Santiago, de Sumar, condenando los hechos de ayer en las playas de Benítez y El Trampolín de Ceuta, un conjunto de "agresiones fascistas en una noche de cristales rotos".