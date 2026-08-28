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Crisis migratoria

El Gobierno pacta con Ceuta los nuevos espacios para acoger a los migrantes y acelerar las repatriaciones

La intención del Ejecutivo es sumar 2.000 nuevas plazas. El órgano ha acordado asimismo lanzar un mensaje de condena a la violencia tras los episodios de los últimos días

Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria en Ceuta

Migrantes hacen cola para recibir ayuda humanitarien Ceuta (España).

Migrantes hacen cola para recibir ayuda humanitarien Ceuta (España). / Marcos Moreno / Europa Press

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Iván Gil

Madrid

Tras varios días de desencuentros entre el Gobierno central y el de Ceuta sobre los espacios donde alojar a los migrantes que todavía permanecen en las calles de la ciudad autónoma, este jueves se ha logrado un acuerdo de consenso. “Por unanimidad”, según remarcan fuentes de Moncloa. La decisión tomada este viernes en la reunión del comité de situación, presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, permitirá aumentar las plazas de acogida, un paso fundamental para proceder a las identificaciones e iniciar los expedientes de expulsión o, en caso de derecho, de asilo.

El órgano ha acordado asimismo lanzar un mensaje de condena a la violencia tras los episodios de los últimos días. Se pone el foco, principalmente, en “garantizar el reparto de alimentos a todas las personas en situación vulnerable”. Este jueves, un grupo de manifestantes trató de interrumpir las labores de Cruz Roja.

El listado definitivo de los espacios asignados se aprobará el próximo martes en la reunión del Consejo de Ministros. El Gobierno ya retiró su propuesta inicial centrada en el uso de polideportivos por el rechazo del gobierno ceutí. Por su parte, el ministro que encabeza el mando único, Ángel Víctor Torres, advirtió sobre las propuestas de gabinete que lidera Juan Jesús Vivas que tardarían “meses” en poder habilitarse. “No tienen saneamiento, no tienen conexión eléctrica, están en situación de una obra mayor", aseguró este jueves durante su comparecencia en el Congreso para dar cuenta de la gestión del Ejecutivo en la crisis.

Los menores identificados son alrededor 1.500 y 1.827 los que ocupan las plazas en los dos nuevos centros habilitados. Pese a reconocer que se carece de cifras exactas, en el Ejecutivo calculan que en total permanecen en Ceuta unos 5.000 migrantes. Desde el gobierno de Vivas consideran que pueden ser casi el doble. La intención del Ejecutivo es habilitar de urgencia 2.000 nuevas plazas.

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Pese a la falta de consenso para dar este primer paso, Torres ya se mostró optimista en llegar a un pronto consenso, como así ha sucedido este mediodía, y poder así acelerar “el retorno de todos los migrantes” en Ceuta dentro del marco legal. El ministro al frente del mando único se comprometió no solo a consensuar los espacios, sino también a reforzar los equipos y recursos económicos necesarios para que realizados los triajes y los procedimientos “con la máxima premura” para forzar “el retorno de quienes se quedaron en Ceuta tras el día 30 y 31".

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Fuente: El Periódico

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