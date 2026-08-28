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Albares: "Son parte de nuestra integridad territorial y de nuestra soberanía"

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Sara Fernández

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Albares: "Son parte de nuestra integridad territorial y de nuestra soberanía"

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"Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, su estabilidad y prosperidad, son una prioridad absoluta para el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación". "Su estabilidad y prosperidad son también las de España y las de Europa". Así comenzó José Manuel Albares su comparecencia ante el Congreso para dar cuenta del "drama" que vive Ceuta desde los últimos días de julio y cuyo origen lo fijó en "bulos" que circularon por redes.

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