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CASO LEIRE DÍEZ

Arrestado en Abu Dabi por un intento de soborno el empresario al que recurrió Leire para desprestigiar a la UCO

Un juzgado madrileño investiga su supuesta participación en el pago a un agente de la Policía Nacional a cambio de información extraída de bases de datos policiales restringida

Detenido en Abu Dabi Alejandro Hamlyn, el empresario huido que se reunió con Leire Díez

Detenido en Abu Dabi Alejandro Hamlyn, el empresario huido que se reunió con Leire Díez / EFE

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Ángeles Vázquez

Tono Calleja Flórez

Madrid

La Interpol ha detenido en Abu Dabi al empresario Alejandro Hamlyn, huido de la Justicia española desde 2025, lo que no le impidió mantener una reunión por videoconferencia en febrero de ese año con la exmilitante socialista Leire Díez, en la que esta le pidió información para desprestigiar al teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, según han confirmado fuentes jurídicas a EL PERIÓDICO.

El empresario fue arrestado el pasado lunes por agentes de la Interpol en virtud de una orden de detención cursada desde España, a raíz de la investigación, ahora en manos de un juzgado madrileño, en la que se trata de dilucidar si pagó a un agente de la Policía Nacional a cambio de información extraída de bases de datos policiales restringida. A partir de ahora se iniciarán los trámites de extradición a España, que según fuentes próximas a la investigación, podrían dilatarse varios meses.

El nombre de este empresario vizcaíno se relacionó con la exmilitante socialista Leire Díez, investigada en torno a una presunta trama que buscaría boicotear procedimientos judiciales que afectarían al PSOE o al Gobierno, al hacerse público la grabación de la reunión que mantuvo con ella y con el abogado Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa junto a Benet Salellas del que entonces era secretario general del PSOE, Santos Cerdán.

Por otro lado, Hamlyn, también estaba investigado en una causa relacionada con tráfico de drogas que dirigía el Juzgado Central de Instrucción número 1, en la que también estaba imputado un policía que estuvo adscrito a la Audiencia Nacional, según informa Efe.

Destruir pruebas

A este policía, investigado por haber facilitado supuestamente información a abogados de narcos sobre los procedimientos en los que estaban inmersos sus clientes, se le vinculó también con Hamlyn ante la sospecha de que éste le habría pagado para que destruyera pruebas que le incriminan en el fraude fiscal por el que está encausado.

Noticias relacionadas

El juez De Jorge desgajó esta causa y envió la parte relacionada con cohecho y tráfico de drogas, que afectaría a Hamlyn, a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla.

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Fuente: El Periódico

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