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Robles acude al Congreso para explicar la crisis en Ceuta con el foco puesto en el CNI y en el papel de Marruecos

La titular de Defensa defenderá la labor del CNI y CIFAS ante las incógnitas sobre la información previa a la entrada masiva de inmigrantes.

La ministra de Defensa, Margarita Robles.

La ministra de Defensa, Margarita Robles. / Archivo

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EP

Madrid

La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece este martes en la Comisión de Defensa del Congreso para dar cuenta sobre la crisis desatada en Ceuta por la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos, con todas las miradas puestas en si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) manejaba información sobre el salto y el papel de Marruecos.

La titular de la cartera de Defensa es la primera de los ocho miembros del Gobierno que acudirán a la Cámara Baja a lo largo de esta semana para informar sobre las actuaciones de sus respectivos departamentos ante la crisis migratoria. Robles había mostrado inicialmente su disposición a dar explicaciones también en el Senado, a petición del PP, aunque posteriormente descartó esa opción alegando que necesitaba más tiempo para preparar su comparecencia.

Robles ha sido la única ministra que ha roto con el discurso oficial del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre la entrada masiva de unos 80.000 inmigrantes al pedir a Marruecos "no tocar" a Ceuta y Melilla y cargar contra Rabat.

"No puede ser que se utilice a menores, como se les ha utilizado, o a personas, echándoles a la muerte sin más", dijo tras la crisis en unas declaraciones pronunciadas en la Base Aérea de Zaragoza. "Quien haya estado detrás de esto, las mafias o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades", agregó.

Por su parte, varios ministros han coincidido en definir a Marruecos como un socio "fiable" y "leal". "No pensamos que Marruecos esté detrás", afirmó el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una entrevista concedida a Europa Press.

Defensa del CNI

La titular de la cartera de Defensa aprovechó esas declaraciones para defender y reconocer la labor del CNI y al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). "En todo momento, en condiciones muy difíciles y que no se pueden contar, realizan su trabajo", señaló.

La información previa de la que la Inteligencia y las autoridades españolas disponían antes de la entrada masiva sigue siendo una incógnita y será uno de los aspectos que centren las preguntas de los grupos en la comparecencia de Robles.

Además, la ministra tendrá que dar cuenta sobre las condiciones laborales y de vida de los militares desplegados en Ceuta a raíz de la crisis migratoria. Más de una veintena de ellos han contraído sarna y asociaciones profesionales denuncian alojamientos "denigrantes" para los soldados, al tiempo que reclaman complementos salariales para los destacados en la ciudad autónoma similares a los ya aprobados para los policías nacionales.

Noticias relacionadas y más

La ronda ministerial sobre Ceuta continúa el jueves con las comparecencias del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y la ministra de Sanidad, Mónica García. Ya el viernes, será el turno del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Cierran el calendario la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; y la titular de Igualdad, Ana Redondo.

Fuente: El Periódico

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