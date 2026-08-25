El Gobierno mantendrá hasta fin de año la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta

El real decreto por el que se declara la situación de interés para la Seguridad Nacional en la ciudad de Ceuta y, con ella, un mando único de actuación bajo la "autoridad funcional" del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para hacer frente a la crisis migratoria suscitada por la afluencia de miles de inmigrantes, se extenderá hasta el próximo 31 de diciembre, aunque el presidente del Gobierno podrá acordar su prórroga y "la modificación de su alcance material o geográfico", así como su finalización anticipada.

El borrador de real decreto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, explica que la gestión de la crisis suscitada en Ceuta el pasado 30 de julio "se desarrollará a través de la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional", lo que supone "la permanencia temporal indeterminada en la ciudad de Ceuta, mientras se resuelven y se lleven a cabo los trámites y actuaciones pertinentes, de un elevado número de personas migrantes en situación irregular" de "la afluencia masiva y simultánea ocurrida el 30 de julio de 2026, que está alterando el normal funcionamiento de las administraciones públicas, superando las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana en dicha ciudad, requiriendo la intervención coordinada de recursos de ámbito estatal y local".

El ámbito de las medidas previstas "se extiende al territorio de la ciudad de Ceuta, así como su frontera terrestre, los puestos fronterizos, las costas, los puertos y las aguas adyacentes en las que España ejerza soberanía, jurisdicción o competencias". Como "Autoridad Funcional para el impulso y gestión coordinada de las actuaciones derivadas de la presente declaración al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática", al que corresponderá "dirigir y coordinar las actuaciones de los recursos movilizados, determinando las prioridades en la asignación de recursos", así como "establecer objetivos comunes para todos los organismos participantes", especifica el real decreto.

Figuran entre las atribuciones de Torres: "Impulsar, conjuntamente con las autoridades competentes, las medidas necesarias para preservar los servicios esenciales de Ceuta; garantizar la integración de las dimensiones humanitaria, asistencial, fronteriza, de seguridad, administrativa y de cooperación exterior; coordinar los apoyos logísticos necesarios en centros o instalaciones situados en otros puntos del territorio nacional; coordinar los apoyos internacionales que puedan solicitarse", y "mantener informado permanentemente al Consejo de Seguridad Nacional sobre la evolución de la situación".

Sin alterar competencias

El real decreto señala que las directrices que imparta Torres "no alterarán la titularidad de las competencias de las autoridades intervinientes ni las relaciones orgánicas y cadenas de mando legalmente establecidas". Así, el Consejo de Seguridad Nacional "ejercerá las funciones de dirección y coordinación de la gestión de la situación de Interés para la seguridad nacional, sin perjuicio de las competencias de la autoridad funcional y del Consejo de Ministros", para lo que será asistido por el Comité de Situación.

En su composición reducida se convocará a un representante de los ministerios de Exteriores, Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Defensa, Hacienda, Interior, Educación, Economía, Sanidad, Igualdad, Inclusión y Juventud e Infancia, así del Consejo de Gobierno de la Ciudad de Ceuta, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Abogacía General del Estado, la Delegación del Gobierno en Ceuta, el Gabinete del presidente del Gobierno y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Se activa, además, una célula de coordinación permanente en apoyo de la autoridad funcional durante la duración de la declaración de la situación de interés para la Seguridad Nacional. Se podrán crear "órganos de apoyo en zona para la ejecución de las directrices funcionales y aseguramiento de la coordinación interadministrativa en el territorio, sin perjuicio de las competencias de cada autoridad".

El real decreto, que prevé informar inmediatamente al Congreso de los Diputados de las medidas adoptadas y de la evolución de la situación", también prevé que la contribución de recursos por estos ministerios se rija por los principios de necesidad, idoneidad, contribución gradual, proporcionalidad, eficiencia, temporalidad e indemnidad.