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Crisis migratoria

Vuelven a desalojar a más de mil migrantes de la playa de El Trampolín en Ceuta

Los trabajadores de limpieza retoman sus labores tras tener que paralizar el dispositivo en la tarde del jueves

Migrantes aguardan en los alrededores de la playa de El Trampolín mientras los equipos de limpieza higienizan la zona.

Migrantes aguardan en los alrededores de la playa de El Trampolín mientras los equipos de limpieza higienizan la zona. / JUANJO CORONADO

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Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

Al igual que ocurrió en la mañana del jueves, la playa de El Trampolín, en Ceuta, se ha vuelto a despertar con un fuerto despliegue policial para tratar nuevamente de desalojar el enclave, después de que en la tarde de ayer regresaran varios cientos de migrantes y hubiera que paralizar el dispositivo de limpieza. Sin destino conocido todavía, la Policía Nacional ha agrupado, otra vez, a estos migrantes en varios grupos con la pretensión de trasladarlos a alguno de los recursos temporales de acogida que comenzaron a funcionar este jueves, en Loma Margarita y el Embolsamiento de Loma Colmenar.

Tras desplazar a lo largo del jueves a más de 1.200 personas a estos dos nuevos enclaves, donde se han establecido campamentos militares en los que poder censar a los migrantes e iniciar la tramitación de sus expedientes, varios cientos de personas regresaron a la playa de El Trampolín, donde ya se estaba desmontando el asentamiento improvisado en el que han vivido las últimas semanas. En un principio se creyó que iban a recoger parte de sus pertenencias, pero han terminado pasando allí la noche, lo que ha obligado a comenzar la tarea de nuevo esta mañana.

Fuentes policiales apuntan a Europa Press que buena parte de las personas que este viernes han vuelto a concentrarse en El Trampolín podrían proceder de grupos de migrantes que se encontraban desperdigados por distintos puntos de la ciudad. Según estas fuentes, algunos habrían interpretado que permanecer en la playa puede constituir un paso previo para acceder posteriormente a alguno de los recursos temporales de acogida habilitados por las administraciones. En el día de ayer, la ministra de Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aseguró que hay activas 1.800 plazas de acogida y que en "pronto" se habilitará otros para alcanzar las 5.000 plazas.

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Además, desde primera hora de la mañana, los servicios de limpieza se encuentran realizando las labores de higienización de la zona, mientras que agentes de la Policía Nacional escoltan a un batallón de limpiadores. Los inmigrantes han sido divididos en dos colectivos: subsaharianos, provenientes de países con riesgo alto y más proclives por tanto a resoluciones favorables de asilo, y los magrebíes. Estos, en su mayoría marroquíes, pertenecen a un país del que solo se admiten en torno al 5% de las solicitudes de asilo.

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Fuente: El Periódico

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