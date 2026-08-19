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Crisis migratoria

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | El Gobierno trabaja en el traslado urgente de 500 niñas migrantes a la Península

Feijóo vuelve este miércoles a la ciudad autónoma donde volverá a reunirse con el presidente Juan Jesús Vivas

Personal sanitario y voluntarios atienden a las personas migrantes en Ceuta.

Personal sanitario y voluntarios atienden a las personas migrantes en Ceuta. / LAURA RINCÓN / EFE

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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Directo | El Gobierno trabaja en el traslado urgente de 500 niñas migrantes de Ceuta a la Península

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