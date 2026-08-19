Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | El Gobierno trabaja en el traslado urgente de 500 niñas migrantes a la Península

Defensa cifra en 24 los militares contagiados de sarna en Ceuta

El Ministerio de Defensa ha cifrado en 24 los militares contagiados de sarna en la Comandancia General de Ceuta. Asimismo, el departamento que dirige Margarita Robles ha desvinculado el contagio de la entrada masiva de inmigrantes en los últimos días.

El Ministerio, a través de un comunicado emitido por el Ejército de Tierra, ha concretado además que de los 24 infectados, dos son anteriores a la llegada de los migrantes a Ceuta.

Asimismo, Defensa ha recordado que la sarna es una "infección común en zonas de elevada humedad" como la ciudad autónoma. Además, la cartera de Robles ha confirmado que ya "se han tomado medidas" tanto para atender a los infectados como para proceder a la higienización de las instalaciones.