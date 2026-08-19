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Crisis migratoria

El Gobierno responde a las críticas de Ceuta: "Estamos preparando las instalaciones de acogida donde acordamos con Vivas"

La portavoz del Gobierno elude cualquier polémica con la ciudad autónoma e insiste en la colaboración entre administraciones

Advierte a Feijóo, que hoy visita Ceuta: "Espero que no venga a anunciar que va a llevar a cabo las políticas que Vox le exige"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el pasado mes de julio.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el pasado mes de julio. / Marta Fernández / Europa Press

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Luis Ángel Sanz

Madrid

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha respondido hoy desde Radio Nacional al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que acusó este martes al Gobierno de convertir la ciudad "en un campamento" por la instalación de espacios de acogida para 1.500 migrantes en cuatro ubicaciones diferentes. Saiz ha recalcado que lo que está haciendo el Ejecutivo es "lo que hablamos y lo que acordamos en nuestra reunión del lunes con él".

La ministra, que lleva tres días en la ciudad autónoma, ha aclarado que en esas conversaciones, que fuentes de ambas partes califican como "tensas", acordaron cuatro puntos concretos para habilitar esas instalaciones, uno de ellos cedido por la ciudad autónoma. Además, ha añadido que en la reunión decidieron que no se instalarían, al menos de momento, ni en la antigua fábrica de harinas, ni en el puerto de la ciudad, como él temía. Saiz no ha aclarado cuándo estarán disponibles estos espacios, solo ha dicho que será "cuanto antes".

En respuesta a las preguntas de Lara Hermoso, Elma Saiz ha dicho entender que Vivas "tiene que escuchar las inquietudes de la ciudadanía de Ceuta", pero ha añadido que ambos comparten "la necesidad de dar una respuesta humanitaria" a esta situación y "encontrar las mejores ubicaciones" para los extranjeros mientras se tramitan sus solicitudes de asilo.

La ministra ha insistido, al igual que lo ha hecho en los últimos días, en la "necesaria colaboración entre administraciones" para gestionar las consecuencias de la entrada masiva de migrantes en la ciudad, a pesar de que la gran mayoría de ellos se hayan ido en los primeros días tras la avalancha.

Visita de Feijóo

Este miércoles, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, volverá a visitar la ciudad autónoma. La ministra de Inclusión ha dicho esperar que esta visita "no sea para anunciar que va a llevar a cabo aquí las políticas que Vox le exige y que el PP cumple". Saiz ha dicho que le preocupa mucho que el Partido Popular quiera trasladar a Ceuta los recortes en las subvenciones a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que atienden a los migrantes, como está haciendo en las comunidades autónomas que gobierna con Vox.

Saiz ha añadido que el Gobierno está "en contacto" con la Comisión Europea, que ha abogado por el reagrupamiento familiar de los menores. La ministra ha insistido también en que el Ejecutivo está también en "diálogo constante" con Marruecos.

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"Marruecos es un socio fiable, las relaciones son buenas y tenemos un diálogo constante en esta cuestión. Insisto que creo que es importante, no tanto el debate de retornos sí o retornos no, sino cómo se hacen las cosas. Estamos hablando de un marco legislativo que es claro. España no va a renunciar al derecho internacional y desde luego ese es el trabajo que estamos haciendo", ha añadido Saiz. Además, ha destacado que la ley española protege "el interés superior del menor".

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Fuente: El Periódico

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