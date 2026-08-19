Crisis migratoria
El Gobierno quiere trasladar a la península a 500 niñas migrantes de Ceuta para que sean atendidas por ONG de atención a la infancia
La tutela no sería transferida a las CCAA, sino a organizaciones especializadas en atender a la infancia
El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja desde la semana pasada para aprobar este plan integral "de manera urgente"
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Madrid
El Gobierno está trabajando desde la semana pasada en un "plan integral" para trasladar de manera "urgente" a 500 niñas de las más vulnerables de entre las migrantes que están en Ceuta a la península. El plan no incluye traspasar la tutela de las menores a las comunidades autónomas, sino a organizaciones no gubernamentales (ONG) especializadas en atender a la infancia.
Esta intención la ha adelantado este miércoles la Cadena Ser y lo ha confirmado el Ministerio de Juventud e Infancia. El secretario de Estado y 'número dos' de la ministra, Sira Rego, lleva desde el domingo en Ceuta trabajando para desarrollar este plan cuanto antes.
(Habrá ampliación)
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Fuente: El Periódico
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