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Crisis en Ceuta

Feijóo exige la devolución de "todos" los migrantes y responde a Marruecos: "La españolidad de Ceuta no es negociable"

El líder del PP vuelve a visitar la ciudad autónoma y asegura que el Gobierno marroquí "no ayuda a la convivencia"

CEUTA, 19/08/2026.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoó (d), junto al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara (i), durante su comparecencia ante los medios esta tarde en el Palacio Autonómico de Ceuta, con motivo del líder popular a la ciudad autónoma. EFE/ Reduan

CEUTA, 19/08/2026.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoó (d), junto al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara (i), durante su comparecencia ante los medios esta tarde en el Palacio Autonómico de Ceuta, con motivo del líder popular a la ciudad autónoma. EFE/ Reduan / Reduan / EFE

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Mariano Alonso Freire

Madrid

Alberto Núñez Feijóo regresó este miércoles a Ceuta dos semanas después, y endureció el tono más que nunca contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la crisis provocada por la avalancha migratoria. En una comparecencia conjunta con el presidente de la ciudad autónoma, el popular Juan Jesús Vivas, el presidente del Partido Popular (PP) exigió la devolución a Marruecos de todos los migrantes que entraron a España desde el país vecino. "Y cuando digo todos, digo todos", remarcó en varios momentos de su rueda de prensa, enfatizando que se refería también a los menores. Tampoco aceptó que se concedan asilos, dado que según expresó de manera gráfica: "Una cosa es pedirlo por la puerta y otra tirando la puerta abajo".

Además, y por primera vez, el líder de la oposición confrontó abiertamente con el Gobierno marroquí, y con las declaraciones este verano de su ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, discutiendo la condición de Ceuta como ciudad española, de las que dijo que no ayudan "a la convivencia". El líder de los populares advirtió así al régimen de Mohamed VI: "La españolidad de Ceuta no es negociable".

Feijóo volvió a acusar al Ejecutivo liderado por Sánchez de no haber dado una respuesta adecuada a la crisis, algo que sintetizó así: "Ceuta está manteniendo la calma teniendo todos los motivos para perderla". Tampoco olvidó afear, como en otras ocasiones, las apariciones del presidente en las redes sociales: "Cuesta creerlo e incluso verbalizarlo, pero una ciudad española ha sido invadida y los máximos responsables pretenden que sea un tema de verano, recomendando playas y libros".

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Vivas se mantuvo alineado en todo momento con las posiciones de su jefe de filas, al que agradeció la visita y del que destacó el permanente contacto en el que han permanecido desde el inicio de la crisis: "No hay un solo día que no me haya llamado, incluso tres veces en el mismo día", remarcó.

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Fuente: El Periódico

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