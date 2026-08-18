Vivas y Gamarra exigen la expulsión de "todos" los migrantes a Marruecos y el envío de más policías a Ceuta

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, compareció este martes en la ciudad autónoma junto a su compañera de filas Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular (PP), para volver a hacer un llamamiento urgente al Gobierno de Pedro Sánchez, sintetizado en dos puntos: la devolución a Marruecos de "todos" los inmigrantes llegados en la avalancha de los últimos días de julio -"tanto adultos como menores", remarcó Gamarra- y un refuerzo de los efectivos policiales sobre el terreno. Sobre lo primero, ambos volvieron a insistir, como en días recientes, en que ese regreso lo avala la Unión Europea (UE), que desde este mismo año considera al país vecino del sur como un destino "seguro", como volvió a dejar claro Bruselas este mismo martes.

Vivas volvió a arremeter sin tapujos contra el Ejecutivo, por considerar insuficiente su respuesta, y le pidió "más Estado", algo que concretó en el mentado aumento de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero también en hacer llegar a su cuidad un mayor número de diversos funcionarios, entre ellos jueces y docentes. Además, ambos reclamaron que esa mayor dotación de personal no se produzca solo de manera coyuntural, fruto de la actual crisis, sino de manera "estructural".

Gamarra, por su parte, contestó a la portavoz del Gobierno y titular de la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien en diversas entrevistas y después de su visita a Ceuta de este lunes sugirió que Vivas habría cambiado su postura por la influencia de la dirección nacional de su partido, el PP. "Nos señalan, también, como si hubiera consignas desde Génova. Solo hay una. La primera consigna es Ceuta, la segunda consigna es Ceuta y la tercera consigna es Ceuta. No hay otra, y en eso nos vamos a volcar y en eso vamos a trabajar", aseveró al respecto la vicesecretaria popular.

Pese a sus recientes encuentros en Ceuta con la ministra Saiz y también con la titular de Sanidad, Mónica García, de Sumar, Vivas mantuvo un inédito tono de confrontación con el Gobierno, con el que ya se había destapado el pasado lunes. El presidente de la Asamblea ceutí describió el estado de ánimo de la ciudadanía que gobierna en términos muy severos: "Es una población que se siente impotente y es una población que con razón se siente abandonada, porque el Gobierno de la nación tiene capacidades y medios para que esta situación de impotencia y abandono que sienten los ceutíes acabe. Es cuestión de voluntad política, única y exclusivamente", remató.

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Este miércoles, Vivas recibirá de nuevo en Ceuta al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien interrumpe así sus vacaciones antes de regresar totalmente a la actividad el próximo lunes, cuando presidirá la primera reunión del nuevo curso político del Comité de Dirección del PP. Feijóo, que ya estuvo en la ciudad autónoma en los primeros días de la crisis, reapareció este martes en un acto en Ribadeo (Lugo) de homenaje al presidente Leopoldo Calvo-Sotelo, donde aprovechó para arremeter contra Sánchez, afeándole entre otras cosas que tras la avalancha migratoria se dedicase a recomendar una lista de canciones a sus seguidores en las redes sociales. El líder de la oposición dejó claro la semana pasada en una entrevista su posición de que todos los llegados a Ceuta tenían que regresar a Marruecos, incluidos los menores.