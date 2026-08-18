Actividad parlamentaria
Robles planta al Senado por la crisis migratoria de Ceuta, la tercera ministra en una semana
La ministra de Defensa sigue la senda de Grande-Marlaska y Albares mientras el PP sigue estudiando qué medidas tomar
Primero, Fernando Grande-Marlaska dejó vacía su silla en la comisión de Interior del Senado el pasado miércoles. Después, le siguió José Manuel Albares este lunes, en la comisión de Exteriores de la Cámara Alta. Y hoy ha sido el turno de Margarita Robles. La ministra de Defensa, que inicialmente acordó con el PP su comparecencia para este martes, ha terminado haciendo lo propio y, como sus compañeros, ha plantado a la comisión de Defensa. Es la tercera silla vacía en una semana, con el argumento de que los ministros del Gobierno darán explicaciones en el Congreso a finales de mes. El PP, por el momento, asegura que sigue estudiando "medidas" y se espera que las anuncie en los próximos días.
"Entendemos las causas, pero ninguna causa puede impedir que se ejerza el control al Gobierno, ninguna causa puede causar que no exista control parlamentario, el control propio de las democracias. Ningún Gobierno está por encima de las Cortes Generales, ningún Gobierno puede no dar explicaciones", ha sentenciado el presidente de la comisión de Defensa, el popular José Manuel Rey, al inicio de la sesión, en la que solo han intervenido los portavoces del PP, de Vox y de Junts para criticar la ausencia de Robles.
La ministra, que en un primer momento acordó una fecha con el PP, terminó rechazando asistir al Senado, alegando que no tenía tiempo suficiente para preparar la comparecencia. Y, a mayores, ha enviado esta misma mañana una carta al presidente de la comisión en la que excusaba su ausencia por tener que asistir, en la Base Aérea de Zaragoza, a un encuentro con los familiares de Javier García Sancho, el cabo de la Unidad Militar de Emergencias fallecido en un accidente durante los trabajos de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca).
Ha sido el propio ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha insistido en un mensaje en la red social X, en que los ministros darán explicaciones en el Congreso. Así, ha anunciado que Robles lo hará el próximo martes 25 de agosto; que él mismo comparecerá el jueves 27 de agosto, al igual que Mónica García (Sanidad); un día después será el turno de Albares (Exteriores), Grande-Marlaska (Interior) y Elma Saiz (Inclusión). La última en hacerlo será Sira Rego (Juventud e Infancia), el lunes 31 de agosto.
Las consecuencias
Desde que el Gobierno anunciara hace más de una semana que los ministros no acudirían a la Cámara Alta, dado que ya habían solicitado su comparecencia a petición propia en el Congreso, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ya avisó de que estas ausencias podrían tener consecuencias legales. Y así lo han venido repitiendo desde entonces. No obstante, los populares siguen analizando qué pasos dar. Por el momento, se espera que sea en los próximos días cuando el PP anuncie esas medidas contra el Gobierno.
Desde hace meses, los populares llevan denunciando las ausencias de los ministros en las sesiones de control al Gobierno que se celebran los martes por la tarde. A mediados de mayo ya anunciaron que habían encargado a sus propios expertos un informe para "estudiar la responsabilidad individual de los ministros por sus reiteradas y masivas ausencias". Y meses antes, en febrero, ya hicieron uso de su mayoría absoluta para elevar un conflicto de intereses al Tribunal Constitucional por la negativa de Sánchez a dar explicaciones en el Senado sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), lo que podría dar una pista sobre el próximo paso de los populares.
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Fuente: El Periódico
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