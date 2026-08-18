Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto de Granada se siente en CórdobaTres heridos en GranadaNuevas réplicas y seísmosPérdida de locales comerciales¿Gonzalo Petit al Córdoba CF?Puestos de castañas: ubicaciones y fechasAvispones orientales en Villa del RíoEl tiempo hoy en CórdobaImpulso del talento y del empleoMercacórdobaPicaduras de mosquitosVegetación en Puente RomanoCaballerizas realesJornada intensiva en construcciónPretemporada Cajasol Coto
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Bruselas avala que España devuelva a Marruecos de los menores migrantes no acompañados que permanezcan en Ceuta

La Comisión Europea alega que el derecho de la UE también contempla su devolución

Un grupo de menores espera para ser filiado en una comisaría de la Policía Nacional,.

Un grupo de menores espera para ser filiado en una comisaría de la Policía Nacional,. / Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Bruselas

La Comisión Europea ha defendido este martes que todos los migrantes que permanecen ilegalmente en Ceuta sean retornados a Marruecos, incluidos los menores extranjeros no acompañados que cruzaron a la ciudad autónoma, alegando que el derecho de la Unión Europea también contempla su devolución.

"Seguimos insistiendo en que la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados", ha indicado en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos, Markus Lammert, que ha celebrado las declaraciones del Gobierno de España de que nadie que permanezca ilegalmente en Ceuta será trasladado a la península Ibérica.

Preguntado sobre si cuando se refiere a "todos" también incluye a los menores de edad, obviando la protección especial que le atribuye el derecho comunitario, ha respondido que "esto está regulado por el Derecho de la UE" y que la directiva de Retorno aprobada en junio contempla disposiciones para el retorno de migrantes en situación irregular, "incluidos los menores no acompañados".

"Así que esto también está cubierto por el Derecho de la UE", ha añadido, insistiendo en que la expectativa del Ejecutivo comunitario es que "todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados" y que las autoridades españolas y marroquíes trabajen para garantizar que estos retornos se produzcan "de manera efectiva".

Noticias relacionadas y más

Tras tomar nota de la intención de Marruecos de facilitar los retornos de todos los menores extranjeros no acompañados, Lammert ha reiterado el ofrecimiento de Bruselas para "facilitar y apoyar" este proceso, y ha celebrado el anuncio de España para aumentar la capacidad de acogida para hacer frente "a la situación humanitaria" de los migrantes irregulares.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un histórico restaurante de Córdoba cambia de chef y renueva por completo su cocina para ofrecer 'una nueva propuesta gastronómica
  2. La Junta de Andalucía busca empresa para desbrozar y controlar la vegetación de las carreteras autonómicas de Córdoba
  3. Francisco Puerta, zoólogo: 'El avispón oriental no se va a ir de Córdoba y probablemente sea un problema cada vez mayor
  4. La llegada de una DANA refrescará el tiempo en Córdoba, aunque aún no: la Aemet activa el aviso naranja por calor
  5. Carmen, persona sin hogar realojada por la Umasc en Córdoba: «Huí de mi casa y aquí he vuelto a nacer y he encontrado el amor de mi vida»
  6. Vinagre con naranjas amargas: el sabor del Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba sale a la venta en otoño
  7. Una 'selva' bajo el Puente Romano: la vegetación del Guadalquivir se dispara tras las riadas y el Ayuntamiento prepara una limpieza
  8. Pocos conocen el origen de este pueblo de Córdoba: empezó siendo un puñado de cabañas de pastores

Más del 60% de los perros recogidos por la Diputación en la provincia encuentran una nueva familia

Más del 60% de los perros recogidos por la Diputación en la provincia encuentran una nueva familia

Los perros que se lanzan al mar para salvar vidas: así trabaja el singular equipo canino de Torrox

Los perros que se lanzan al mar para salvar vidas: así trabaja el singular equipo canino de Torrox

Los cuidadores de patios de Córdoba denuncian el retraso en el pago del accésit y la lentitud del trámite pese al avance digital

Los cuidadores de patios de Córdoba denuncian el retraso en el pago del accésit y la lentitud del trámite pese al avance digital

Tres heridos leves por los nuevos terremotos de Granada, que llevan al cierre temporal de los Palacios Nazaríes y parte de la Alhambra

Tres heridos leves por los nuevos terremotos de Granada, que llevan al cierre temporal de los Palacios Nazaríes y parte de la Alhambra

Un asteroide del tamaño de la Torre Eiffel se acercará a la Tierra en 2029: a qué distancia pasará y qué ocurrirá

Córdoba acerca Caballerizas Reales a los vecinos de las barriadas periféricas: fecha, horario y transportes

Córdoba acerca Caballerizas Reales a los vecinos de las barriadas periféricas: fecha, horario y transportes

Imagin: liderando las mejores cuentas bancarias en España con control y cero comisiones

Imagin: liderando las mejores cuentas bancarias en España con control y cero comisiones

Mercadona comercializará 53,6 millones de kilos de sandía andaluza procedente de Córdoba, Almería y Sevilla

Mercadona comercializará 53,6 millones de kilos de sandía andaluza procedente de Córdoba, Almería y Sevilla
Tracking Pixel Contents