Ayuso acusa a Sánchez de seguir "de vacaciones con sus chanclas en La Mareta" mientras Ceuta está "al borde del colapso"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este lunes contra Pedro Sánchez por continuar sus vacaciones en La Mareta mientras, según ha denunciado, Ceuta atraviesa una situación límite.

La dirigente madrileña ha criticado que "tras 16 días de esta invasión" en Ceuta, que considera que ha sido "tolerada por el Gobierno", el presidente "siga de vacaciones con sus chanclas en la Mareta. Ceuta está al borde del colapso, la seguridad comprometida, desbordados con grandes problemas sanitarios -ya lo han anunciado y lo han dicho otra vez los médicos que ahora hay un nuevo riesgo de epidemias-, con agresiones, violaciones diarias. Eso es lo que se está produciendo en Ceuta para desgracia de todos", ha afirmado durante una visita a la bodega Las Moradas de San Martín, en San Martín de Valdeiglesias.

La dirigente madrileña ha reclamado además conocer cuánto está costando la estancia de Sánchez y quién está utilizando las instalaciones públicas. "Me gustaría saber qué políticos y amigos están utilizando instalaciones públicas, no un día ni dos, sino un mes entero", ha señalado.

Tras visitar la bodega, Ayuso ha cargado contra el jefe del Gobierno central por ser "el político con menor credibilidad de toda Europa" y el que tiene "las vacaciones más largas y las mayores crisis". "(Sánchez) está al borde del banquillo, desnortado y de vacaciones, no sólo este año, lo lleva todo este tiempo. Nunca se habían aprobado tan pocas leyes, estamos hablando de seis este año. Hay 170 paralizadas en el Congreso porque no convienen al Gobierno, hay un récord de decretos, hablamos de 168, y de reales decretos, que eso sí, son los únicos que luego se paralizan en el Parlamento", ha censurado.

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En este sentido, Ayuso ha tildado esta situación de "desastre legislativo absoluto", así como de "gobernabilidad y legislativo" porque España está "totalmente abandonada y paralizada". "Otros estamos aquí todos los días al pie del cañón, porque el país ahora mismo no está más que para estar donde se precisa acompañar a la gente que lo está pasando mal, y más en este verano, donde los problemas se han multiplicado por mil", ha defendido

Fuente: El Periódico de España