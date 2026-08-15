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Crisis migratoria

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Marruecos frustra el intento de alcanzar Ceuta de cientos de migrantes subsaharianos

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación hace un llamamiento a los migrantes para que no entren ilegalmente en Ceuta: "Serán devueltos"

Tensión en la Jefatura de Policía de Ceuta ante una avalancha de menores migrantes

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Lucía Feijoo Viera

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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Marruecos frustra el intento de alcanzar Ceuta de cientos de migrantes subsaharianos

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