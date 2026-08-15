Javier Vendrell Camacho

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Ayuso acusa a Sánchez de "abandono" ante la crisis de Ceuta

Isabel Díaz Ayuso ha endurecido este 15 de agosto sus ataques contra Pedro Sánchez, al que ha acusado de "abandono" y de ser "un traidor" por la situación en Ceuta. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reprochado además al jefe del Ejecutivo que no haya suspendido sus vacaciones pese a las crisis migratoria, diplomática y los incendios. Más información