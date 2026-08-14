Crisis en Ceuta
El presidente de Ceuta reclama que se suspenda el derecho al asilo a los migrantes en casos de "invasión"
El presidente del Senado apoya la devolución inmediata de los que permanecen en la ciudad autónoma y apuesta por una reforma para evitar otra avalancha
El presidente del Senado, Pedro Rollán, compareció este viernes en Ceuta junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, dos semanas después de la avalancha migratoria que ha puesto en jaque a la localidad y que ambos calificaron de "invasión". Los dos mandatarios del Partido Popular (PP) coincidieron en reclamar tanto una devolución inmediata de los miles de migrantes que permanecen en territorio ceutí como un "nuevo marco normativo" que permita, argumentaron, recuperar la normalidad.
Vivas habló de una situación de "máximo riesgo" para la "convivencia" y para la seguridad nacional, por lo que consideró muy "adecuada" la visita del presidente de la Cámara Alta. El presidente ceutí se refirió a la situación de su ciudad como la de una "encrucijada" en la que "el estrés para los ciudadanos de Ceuta es ya insoportable". Por ello, abogó por el "retorno inmediato a Marruecos de todas las personas que aquel 30 de julio llegaron de manera ilegal a nuestra ciudad a través de una entrada masiva, y todavía permanecen en nuestra ciudad", en referencia tanto a los marroquíes como a quienes llegan desde otros países más al sur de África y que en muchas ocasiones encajarían en los perfiles de asilo por persecuciones políticas o de otra índole.
El presidente de Ceuta, en un tono casi críptico, habló de que la respuesta a la situación creada por la avalancha migratoria de los dos últimos días de julio "no ha estado a la altura, por parte de quien tenía que darla". Pese a todo, y en una intervención que terminó con vivas a España y a Ceuta, mostró su "esperanza" de la situación finalmente se resuelva.
Totalmente alineado se manifestó a continuación Rollán, quien señaló sobre los migrantes que permanecen en territorio ceutí: "Desde el primero hasta el último de todos los que han invadido España sin respetar los cauces formales y legales deben regresar al lugar del que partieron". El presidente del Senado, que recordó la avalancha del verano de 2021 para explicar que "no es la primera vez que ocurre", explicó así la necesidad de ese nuevo marco normativo defendido por ambos: "Que sea capaz de cubrir con carácter inmediato, y de dotar de herramientas suficientes para recuperar la normalidad".
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Fuente: El Periódico
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