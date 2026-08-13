El Gobierno y el PP acotan la reunión sobre Ceuta a la ayuda económica y evitarán debatir sobre el reparto menores

El Gobierno se reunirá este jueves de forma telemática con las comunidades autónomas para preparar la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebrará a finales de mes. Se trata de una reunión técnica, por lo que estará presidida por el secretario de Estado, Rubén Pérez. Los convocados son los directores generales autonómicos de esta materia. A la cita acudirán los ejecutivos autonómicos del PSOE y del PP, pero solo aquellos en los que no gobiernan con Vox, ya que el partido de la extrema derecha no piensa asistir a la misma. Tanto el Ejecutivo como los gobiernos autonómicos presentes evitarán hablar de los menores, ya que aún no hay datos sobre la totalidad de los que se encuentran en Ceuta.

Fuentes del Ministerio de Juventud explican que el único objeto de la reunión es aprobar la fecha de la Conferencia Sectorial, que probablemente se celebrará a finales de agosto, y el orden del día. Esa sí estará presidida por la ministra, Sira Rego, y a ella asistirán los consejeros de Juventud e Infancia que lo deseen. La propuesta del Ejecutivo es que esta reunión de finales de mes tenga un punto único: la aprobación de una ayuda a fondo perdido del Gobierno de España a Ceuta de 25 millones de euros para destinarlos a la atención de los menores llegados durante la entrada masiva de migrantes en situación irregular del 31 de julio.

De lo que no se hablará -al menos, el Gobierno no lo tiene previsto- es del reparto de menores migrantes. Como explican desde el Ministerio, la "prioridad absoluta" del Ejecutivo es "conseguir la reagrupación familiar" para que "se garantice el interés superior de los menores". Es decir, aquellos que tengan padres o familiares directos en sus países de origen que les puedan atender serán conducidos junto a sus familias. Lo mismo ocurrirá si tienen padres o familiares directos en algún punto de España o en la Unión Europea. En este caso, la Administración se podrá en contacto las familias para confirmar si podrán ocuparse de los niños y adolescentes de Ceuta.

Más de 1.500 menores

Por eso, este jueves el Ejecutivo aún no tendrá datos que comunicar a las comunidades autónomas. De momento, se han filiado más de 1.500 menores, pero aun están otros en proceso de ser registrados. Si los consejeros quieren sacar el tema o incluirlo en el orden del día de la Conferencia Sectorial, podrán hacerlo.

La derecha y la extrema derecha, especialmente esta última, no pretenden dar su brazo a torcer en la cuestión del reparto de los menores, que ya en 2024 enfrentó al Gobierno con los presidentes autonómicos del PP y que también provocó que Santiago Abascal rompiese unilateralmente todas las coaliciones de Vox con el PP de Alberto Núñez Feijóo.

Sin embargo, en el primer partido de la oposición se estima que una reunión como la de este jueves, por su carácter preliminar, no es el momento adecuado de plantear esa batalla, o no, al menos, con toda su crudeza. Tiempo habrá, calculan, mientras los populares y Vox ponen el acento, o la prioridad, en reclamar y fiscalizar el forzosamente lento proceso de filiación, que según auguran puede detectar que un elevado porcentaje de los menores que permanecen en Ceuta en realidad sean mayores de edad. Y en eso no hay diferencias entre los presidentes populares que desde este año vuelven a tener vicepresidentes de Vox, como María Guardiola (Extremadura), Jorge Azcón (Aragón), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y Juan Manuel Moreno (Andalucía), y el resto de sus compañeros de filas y correligionarios que aún gobiernan en solitario.

La ministra Sira Rego sabe lo que piensan todos ellos, y también los citados vicepresidentes de Vox, que le anunciaron mediante una carta la larga batalla que están dispuestos a dar contra un reparto que consideran injusto, pues creen posible devolver a Marruecos o a sus otros países de origen a quienes entraron en Ceuta el pasado 31 de julio.

En definitiva, las espadas quedan en alto para otra ocasión, e incluso este jueves los representantes de las comunidades del PP (los de Vox dan plantón a la cita) darán su visto bueno a la ayuda económica del Gobierno a Ceuta, como esta misma semana adelantó uno de los barones populares, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Fuente: El Periódico