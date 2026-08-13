Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras en CórdobaEclipse en CórdobaEclipse en AteguaEclipse en los pueblos de CórdobaIntercaza 2026Incendio en CórdobaCIC BataNormativa envasesCordoba CF sociosIMV CórdobaCordoba CF HypermotionIntercazaHomicidio imprudenteTerremoto de Colombia, en directoEclipse 2027Agenda de ocioIncendio de NieblaComercios 15 de agosto
instagramlinkedin

Crisis migratoria

El Gobierno cifra en 5.000 los migrantes que siguen en Ceuta y dice que "la inmensa mayoría" serán expulsados a Marruecos

El ministro del Interior anuncia un plan de urgencia para acelerar las peticiones de asilo, de las que ya se han tramitado más de 500

Marlaska asegura rotundo que "no existe ningún riesgo de terrorismo" vinculado a la entrada masiva del 30 de julio

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa este mes de agosto.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa este mes de agosto. / A. Pérez Meca / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Luis Ángel Sanz

Madrid

El Gobierno ha cifrado en 5.000 personas las que continúan actualmente en Ceuta después de la entrada masiva del 30 de julio. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha vuelto a visitar la ciudad autónoma, ha aseverado además en rueda de prensa que "la inmensa mayoría de ellos" serán expulsados y devueltos a Marruecos.

El ministro ha anunciado un plan de urgencia para acelerar las tramitaciones de todas las peticiones de asilo y ha explicado que ya se han resuelto más de 500 en un tiempo récord, "la gran mayoría desestimatorias", con lo que los solicitantes van a ser repatriados.

Marlaska ha garantizado, además, que "no existe ningún riesgo de terrorismo" vinculado a la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad. El Ministerio tiene estos datos porque está "monitorizando" a todas las personas que entraron irregularmente y por la "cooperación y colaboración extraordinarias" que mantiene con Marruecos.

Noticias relacionadas

(Habrá ampliación)

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a los azucarillos, hola a las botellas retornables: Córdoba afronta la entrada en vigor de la nueva normativa europea de envases
  2. La guía definitiva para observar el eclipse solar desde Córdoba: horarios, lugares, seguridad y la importancia del horizonte
  3. Última hora del eclipse solar en Córdoba y España, en directo: todas las claves para disfrutarlo
  4. Los bares de Córdoba asumen sin alarmismo el futuro de las monodosis: 'Será más trabajoso, pero nos adaptaremos
  5. Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba el festivo del 15 de agosto
  6. Localizan en buen estado a Beatriz G. G., una mujer de 31 años desaparecida desde el martes en Córdoba y natural de Hinojosa del Duque
  7. Dr. Antonio Cano, del Hospital Oftalmológico Arruzafa en Córdoba: 'Hay personas que incluso preguntan si pueden salir a la calle durante el eclipse
  8. ¿Cuál es el perfil de la persona que percibe el Ingreso Mínimo Vital en Córdoba? Español de 43,7 años y con hijos menores a cargo

Un microscopio en miniatura permite observar y controlar las neuronas mientras el cerebro está en movimiento

Un microscopio en miniatura permite observar y controlar las neuronas mientras el cerebro está en movimiento

Córdoba vuelve a acoger en septiembre Intercaza 2026 con novedades y el reto de superar los 25.000 visitantes

Córdoba vuelve a acoger en septiembre Intercaza 2026 con novedades y el reto de superar los 25.000 visitantes

Incendio en el barrio del Parque Azahara de Córdoba

Baena se transforma en una arena de supervivencia zombie con la tercera edición de 'Baena Z: Los Juegos del Hambre'

Baena se transforma en una arena de supervivencia zombie con la tercera edición de 'Baena Z: Los Juegos del Hambre'

Qué es la subducción de placas que está detrás del terremoto de Colombia y por qué no tiene relación con los de Venezuela

Qué es la subducción de placas que está detrás del terremoto de Colombia y por qué no tiene relación con los de Venezuela

Amazon derrumba sus precios HOY: las mejores ofertas del día con descuentos de hasta el 70 %

Amazon derrumba sus precios HOY: las mejores ofertas del día con descuentos de hasta el 70 %

El PSOE exige un plan estable para las exhumaciones en Córdoba: "Queremos financiación, convenio y calendario"

El PSOE exige un plan estable para las exhumaciones en Córdoba: "Queremos financiación, convenio y calendario"

Pearl Abyss hace balance de 'Crimson Desert' y asegura que aún quedan muchas aventuras por descubrir

Pearl Abyss hace balance de 'Crimson Desert' y asegura que aún quedan muchas aventuras por descubrir
Tracking Pixel Contents