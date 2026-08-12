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Crisis en Ceuta

El PP señala a Marruecos y promete que con Feijóo en el Gobierno Rabat no tendrá "la llave" de la frontera

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, acusa a Marruecos de ser responsable de la avalancha migratoria en Ceuta, ya sea "por acción u omisión"

Alma Ezcurra, durante su visita este miércoles a Ceuta.

Alma Ezcurra, durante su visita este miércoles a Ceuta. / EFE

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Mariano Alonso Freire

Madrid

Trece días después de la avalancha migratoria sobre Ceuta desde Marruecos, el Partido Popular (PP) señaló de manera clara a Rabat como responsable de la crisis. En declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a la ciudad autónoma este miércoles, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial de los populares, Alma Ezcurra, se manifestó consciente de "que cuando entran 70.000 personas en una frontera de manera ilegal y violenta y, al día siguiente 50.000 u 60.000 aproximadamente, regresan por donde han venido" significa que "hay alguien que está tocando el silbato", señaló de manera gráfica, aseverando además que "los españoles no somos ingenuos".

Más claramente, Ezcurra argumentó: "Ya sea por acción u omisión, Marruecos es responsable de lo que ha sucedido y está sucediendo en este momento en Ceuta", y añadió: "Nos hemos dado cuenta los españoles, se han dado cuenta los europeos y se ha dado cuenta el mundo entero", ha subrayado.

La número tres del PP se comprometió además a que en un futuro gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo el régimen de Mohamed VI no tendrá la "llave" de la frontera sur de España, que lo es también de la Unión Europea (UE).

Ezcurra contestó en buena parte de su intervención a lo manifestado por el ministro del Interior marroquí, Abdellatif Ouahbi, quien reivindicó como propias a Ceuta y Melilla y afirmó: "Este asunto sigue sobre la mesa. Cada vez que nos reunimos con los españoles planteamos la cuestión". Al hilo de estas palabras, la vicesecretaria popular se interrogó retóricamente: "¿Esta es la cooperación leal que el Gobierno de España tiene con el reino de Marruecos? ¿de verdad? ¿vamos a abrir un conflicto diplomático con Marruecos por estas declaraciones del ministro? ¿vamos a llamarles a consultas? Y, sobre todo: ¿vamos a seguir cediendo a un país que no reconoce la soberanía española de Ceuta la garantía de las fronteras y de la seguridad de las fronteras de una ciudad española?", concluyó.

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En los primeros días después de la avalancha, el primer partido de la oposición evitó señalar directamente a Marruecos, e incluso, al igual que Vox, vinculó lo sucedido exclusivamente a las políticas de Pedro Sánchez y en especial al decreto de regularización migratoria aprobado este mismo año en el Consejo de Ministros. En una entrevista esta semana en OK Diario, el propio Feijóo fue algo más cauto con respecto al posible papel de Marruecos en la avalancha migratoria, si bien se refirió a la sensación creciente entre los españoles de que así ocurrió. "Lo que sí sé es que la mayoría de los españoles sí creen que Marruecos incentivó, o permitió esa invasión, esa ocupación".

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Fuente: El Periódico

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