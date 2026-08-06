Vox lleva una proposición al Congreso para que Marruecos sea excluido del Mundial 2030

Vox reclama que Marruecos sea excluido como país anfitrión del Mundial de Fútbol del año 2030, que el país africano organiza junto a España y Portugal, y cuya final aspira a celebrar en un nuevo estadio que el régimen de Rabat está construyendo en Casablanca. Los de Santiago Abascal van a registrar en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley (PNL) para instar al Gobierno de Pedro Sánchez a "exigir la revisión ante la FIFA de la participación de Marruecos como país coorganizador de la Copa Mundial de 2030 instando a su exclusión, como consecuencia de los ataques de extraordinaria gravedad y hostilidad a la soberanía nacional y la integridad territorial de España perpetrados por Marruecos en la ciudad de Ceuta".

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