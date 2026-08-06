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Crisis migratoria
Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | La Policía identifica a 528 menores que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva
El ministro del Interior español ha asegurado que han vuelto 70 000 de las 72 000 personas que entraron a Ceuta
El Gobierno destinará 25 millones adicionales a Ceuta para la acogida de menores migrantes
La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
Habilitado un colegio en Ceuta para atender a mas de un centenar de menores migrantes
El Ministerio de Juventud e Infancia ha habilitado uno de los dos colegios que solicitó para la atención de urgencia de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta una semana después de la crisis migratoria.
Fuentes del departamento que dirige Sira Rego han subrayado que, en este momento, este centro acoge a más de un centenar de personas menores de edad que están siendo atendidas y han pasado su primera noche allí.
Desde el Ministerio de Juventud e Infancia han asegurado que desde el pasado lunes 27 de julio han estado "siguiendo de cerca" la situación en Ceuta y se ha mantenido contacto y coordinación con el Gobierno de la Ciudad Autónoma, con la Delegación de Gobierno y con el resto de administraciones "para garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que se encuentran en la ciudad".
Luis Ángel Sanz
Los menores llegados a Ceuta tardarán al menos tres meses en ser trasladados a la península
El grueso de la emergencia migratoria de la semana pasada en Ceuta se ha solventado en pocos días, con la vuelta ordenada y casi sin incidentes de 70.000 de los 72.000 migrantes irregulares que entraron en la ciudad autónoma en poco más de 24 horas. Ahora, en la ciudad quedan los menores migrantes, los niños no acompañados por sus padres o tutores que terminarán en su mayoría siendo trasladados a la península, ya que la ley les ampara. Eso sí, como reconocen a EL PERIÓDICO tanto desde el Ejecutivo local como desde el Gobierno de España, su traslado es posible que se retrase hasta un mínimo de tres meses.
Lee aquí la noticia completa.
Pau Lizana Manuel
Ceuta busca contra reloj a los menores fuera del radar
Seis días después de que más de 70.000 personas entraran en Ceuta, desatando la peor crisis migratoria que se recuerda en la ciudad autónoma, todavía quedan cientos de niños solos en territorio español que pasan las noches en la calle. Los recursos de acogida de menores migrantes del Gobierno ceutí están totalmente colapsados, y mientras se avanza en las tareas de identificación y se espera a que abran más recursos, las oenegés y las autoridades ceutíes se apresuran a identificar a todos esos menores que no han vuelto a Marruecos para determinar si pueden regresar con sus familias o son las autoridades españolas quien deben tutelarlos. Lea aquí la noticia completa.
Ceuta tiene censados a 1.017 menores
La Ciudad Autónoma de Ceuta atiende este miércoles a un total de 1.017 menores extranjeros no acompañados, una cifra que refleja la "extraordinaria presión" que soporta el sistema de protección de menores, lo que ha obligado a habilitar nuevos espacios para su acogida. En un comunicado, el Gobierno ceutí ha advertido esta tarde de que la evolución registrada en las últimas semanas pone de manifiesto la "magnitud" de esta situación, ya que el pasado 15 de julio eran atendidos 213 menores, una cifra que ascendió a 718 el 28 de julio, y que alcanza este miércoles los 1.017.
David López Frías
Así es el proceso de identificación de los menores
La mayor parte de las 80.000 personas que cruzaron la valla eran adultos y ya han regresado a Marruecos. Pero los menores empiezan ahora un largo proceso primero de identificación y luego de traslado. Lea aquí el reportaje completo.
Melilla acusa al Gobierno de una respuesta "tardía"
El Gobierno de Melilla ha criticado la actuación del Ejecutivo central durante la reciente crisis migratoria y ha denunciado la "ausencia de la Delegación del Gobierno y del Estado" en la ciudad, reclamando explicaciones sobre las medidas que piensa adoptar para proteger en el futuro a Ceuta y Melilla "ante nuevas contingencias en la frontera". A través de su vicepresidenta segunda de la Ciudad Autónoma y consejera de Cultura, Patrimonio Cultural y del Mayor, Fadela Mohatar, ha calificado de "tardía" la reacción del Gobierno de España frente al incremento de la presión migratoria registrado en Ceuta y ha considerado que los acontecimientos de los últimos días evidencian, a su juicio, "el fracaso de la política migratoria" del Ejecutivo.
El PP pide sesiones del Parlamento en agosto
El Partido Popular ha pedido tanto al Congreso como al Senado habilitar el mes de agosto para que haya sesiones en las que el Gobierno y el CNI expliquen lo ocurrido con la entrada masiva de personas en Ceuta procedentes de Marruecos. Tras esa crisis, el PP ya ha ido planteando una serie de iniciativas parlamentarias, como la petición de comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero al no haberse concretado, fuentes del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, han señalado que la gravedad de la situación exige una respuesta del Parlamento.
La jueza rechaza las medidas pedidas por Vox
La jueza María Tardón ha rechazado de plano las medidas urgentes que solicitaba Vox tras la crisis migratoria en Ceuta, como la movilización de la Armada para salvamento o control marítimo, un refuerzo del despliegue militar en la frontera o la identificación policial de personas en la ciudad autónoma. La magistrada de la Audiencia Nacional explica en una providencia dictada este miércoles, a la que ha tenido acceso EFE, que estas peticiones son "ajenas al objeto y contenido del procedimiento penal y a la competencia de ningún" juzgado central de instrucción.
Gavira (Vox) advierte que se opondrán a todo reparto de menores que plantee el Gobierno
El vicepresidente segundo de la Junta y líder regional de Vox, Manuel Gavira, ha asegurado este miércoles que Andalucía "se va a oponer a todo reparto de menas que plantee el Gobierno de Sánchez" después de la entrada masiva de migrantes a Ceuta y ha advertido al PP: "Así lo pactamos".
Gavira se ha pronunciado así en un mensaje en su cuenta de la red social X, en la que ha avanzado que Andalucía mantendrá el mismo comportamiento que "el resto de gobiernos donde esté Vox".
"Lo ocurrido en Ceuta es una invasión, y quienes cruzaron la frontera ilegalmente donde tienen que estar es de vuelta en Marruecos. Y, si son menores, con sus padres", ha asegurado el también titular de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local.
Justicia refuerza sus servicios en Ceuta con forenses, abogados de oficio y fiscales para gestionar la crisis migratoria
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha puesto en marcha durante la última semana un conjunto de medidas orientadas a "reforzar" sus servicios forenses y judiciales en Ceuta, con más personal y medios para resolver la crisis migratoria.
Unas medidas que se han implantado de forma escalonada y "conforme a las necesidades" y que, según ha trasladado este miércoles Justicia en un comunicado, se podrán ampliar o mantener "si la situación lo requiere".
Para el desarrollo de las actuaciones de identificación y determinación de las causas y circunstancias de la muerte, el dispositivo ha contado con 19 profesionales. En concreto, nueve médicos forenses, seis técnicos de autopsia, dos profesionales del equipo técnico y dos profesionales de apoyo administrativo y de gestión.
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