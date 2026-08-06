Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Toldos Puente San Rafael'El halcón y la columna'Impacto Adamuz BorrascasSubbéticaIncendio CampiñuelaSubbéticaAmistosos Córdoba CFPlantas de marihuanaCalleja de las FloresSadecoPlan AsfaltoFeriantes de LucenaParques infantilesEmpadronamientos ilegalesAvispón orientalGafas eclipse solar
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | La Policía identifica a 528 menores que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva

El ministro del Interior español ha asegurado que han vuelto 70 000 de las 72 000 personas que entraron a Ceuta

El Gobierno destinará 25 millones adicionales a Ceuta para la acogida de menores migrantes

Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta

Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta

Ver galería

Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta. / Europa Press/Contacto/Xinhua / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El avispón oriental coloniza Córdoba con más de 200 avistamientos en las últimas dos semanas
  2. Dónde ver el eclipse solar en Córdoba: los nueve puntos de observación con el horizonte más despejado
  3. Rafael Becerra, el vecino de Posadas que recorrerá en burro 160 kilómetros del Camino de Santiago para salvar al asno andaluz
  4. Un nuevo incendio forestal en Cerro Muriano (Córdoba) moviliza a medios aéreos y terrestres del Infoca: el fuego ya está estabilizado
  5. Hacienda relaciona al expresidente del Córdoba CF Jesús León con un macrofraude de 300 millones en hidrocarburos
  6. El Córdoba CF reactiva su hoja de ruta estival: un delantero, movimientos en la zaga y a por una oportunidad de mercado
  7. Los guías turísticos se quejan de la mala imagen de Córdoba que da la calleja de las Flores: "Es un sitio con muchas visitas"
  8. Dos detenidos por el violento atraco de 37 segundos a una gasolinera de Palma del Río (Córdoba)

El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto
Tracking Pixel Contents