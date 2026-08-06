Operación polémica
Primera acción penal por el ático de lujo del Gobierno de Ayuso por prevaricación, malversación y fraude
Iustitia Europa, acusación popular en las causas contra el Gobierno de Sánchez, apunta a la irrregularidad de la operaicón y pide que se aclare el destino de los fondos públicos y a los posibles responsables
La compra y de un ático de lujo de 6,3 millones de euros por parte de una empresa pública del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso llega a los tribunales. Tras una primera denuncia interpuesta un abogado ante el Tribunal de Cuentas, ha sido el partido Iustitia Europa, habitual como acusación popular en las causas contra el Gobierno de Pedro Sánchez - casos Begoña, Koldo, hermano o Zapatero-- quien ha tomado la delantera presentando una denuncia en los juzgados de Madrid por presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude.
Tanto el PSOE como Más Madrid habían anunciado que estudiaban acciones legales por lo ocurrido, pero aún no habían concretado ninguna acción penal. La de Iustitia Europa, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, es una denuncia ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid para que se investigue la adquisición, con recursos de la empresa pública Planifica Madrid, del ático residencial de lujo situado en el paseo del General Martínez Campos, en el madrileño barrio de Chamberí, por un importe aproximado de 6.300.000 euros.
Según la denuncia, la operación fue presentada públicamente como una solución temporal para alojar dependencias de la Presidencia de la Comunidad de Madrid durante las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos. Sin embargo, se optó por adquirir de forma permanente un ático residencial de lujo de aproximadamente 485 metros cuadrados y una terraza cercana a los 200 metros, "en lugar de recurrir al alquiler temporal o a otros inmuebles públicos disponibles", señala.
Así, se solicita esclarecer quién definió la supuesta necesidad, quién seleccionó el inmueble, quién impulsó la utilización de Planifica Madrid, quién autorizó el precio, informes justificaron la operación, qué controles se practicaron y quién acordó posteriormente poner el ático en venta.
Otros puntos oscuros de la operación que se apuntan en la denuncia, que se extiende a lo largo de 21 páginas, son la posible falta de idoneidad urbanística del inmueble para su uso como oficina institucional; la existencia o no de una memoria de necesidad y del análisis de alternativas y la intervención de la inmobiliaria y la comisión publicada del 3 por ciento, cifrada en aproximadamente 189.000 euros;.
Los denunciantes también ven posibles irregularidades la carga tributaria próxima a 378.000 euros asociada a la estructura utilizada, así como en la ausencia inicial de información suficiente en los instrumentos de transparencia de la administración autonómica. También apunta la denuncia a la decisión poner el inmueble en venta después de que la adquisición trascendiera públicamente.
Papel de García Martín
A juicio de esta organización política, las declaraciones públicas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmando no tener conocimiento de la operación y remitiendo las explicaciones a la Consejería de Presidencia y a Planifica Madrid, "hacen imprescindible determinar qué información recibió y cuál fue la intervención del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, responsable político de la Consejería de la que depende Planifica Madrid y presidente de su Consejo de Administración".
Entre las diligencias a practicar, la denuncia incluye la incorporación del expediente completo de adquisición y eventual enajenación, las memorias justificativas, los informes jurídicos, económicos, fiscales y urbanísticos, las tasaciones, las actas del Consejo de Administración, las comunicaciones internas, los justificantes de pago, el contrato de intermediación, la documentación de la comisión y las comunicaciones relativas a la confidencialidad.
Asimismo, se pide requerir a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y a la Consejería de Presidencia la documentación relativa a la supuesta necesidad de una sede temporal, el expediente de las obras de la Real Casa de Correos, el análisis de alternativas y las comunicaciones mantenidas con Planifica Madrid.
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Fuente: El Periódico
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