Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
UD Almería-Córdoba CFSeguridad MezquitaAccidente mortal en MontalbánOcupación AlcoleaCórdoba CFPoblación CórdobaMultas patinetesLactancia maternaIncendio Puerto CalatraveñoIncautación de marihuanaDiarios policiales del MundialCompraventa de viviendasTráfico de personas
instagramlinkedin

Monarquía

Felipe VI mantiene su intención de viajar a Ceuta y Melilla, una visita delicada pendiente del encaje diplomático

La Zarzuela tendrá que calibrar con el Gobierno el impacto en la relación con Marruecos de un viaje de estas características, que sigue sin fecha

Juan Carlos I solo visitó en una ocasión en 39 años de reinado las dos ciudades autónomas cuya soberanía reivindica el país vecino

Felipe VI y Mohamed VI, durante la visita de Estado realizada en febrero de 2019.

Felipe VI y Mohamed VI, durante la visita de Estado realizada en febrero de 2019. / JuanJo Martín / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pilar Santos

Madrid

Felipe VI mantiene su intención de visitar Ceuta y Melilla, un desplazamiento que siempre ha estado sobre la mesa del jefe del Estado, según ha podido saber EL PERIÓDICO de fuentes conocedoras de ese posible viaje. La voluntad del Rey no es nueva ni responde únicamente a la coyuntura actual: se ha mantenido con este Gobierno, presidido por Pedro Sánchez (PSOE), y también con el anterior, de Mariano Rajoy (PP), aunque nunca ha llegado a concretarse una fecha.

La visita exige una preparación especialmente cuidadosa. Como sucede con todos los desplazamientos oficiales del jefe del Estado, deberá organizarse en coordinación con el Gobierno, que tendrá que analizar junto con la Zarzuela si se dan las condiciones políticas, institucionales y diplomáticas. La singularidad de Ceuta y Melilla, territorios cuya soberanía reivindica Marruecos, convierte cualquier gesto de la Corona en un acontecimiento de especial relevancia, tanto en el ámbito interno como en la relación con el país vecino, clave para España y la Unión Europea en el control de la inmigración ilegal y la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo islamista.

Un dato histórico sustenta la dificultad de un viaje del Monarca a esas dos ciudades autónomas: Juan Carlos I y Sofía solo las visitaron en una ocasión en 39 años de reinado y aquel desplazamiento fue rechazado abiertamente por Mohamed VI, que ordenó la retirada del embajador en Madrid (Omar Azziman) durante meses. De ahí que hoy sea Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, el que se traslade a Palma de Mallorca para analizar en persona con el Rey esta crisis en la frontera y las dificultades asistenciales que tiene la ciudad para atender a los miles de inmigrantes que han llegado en los últimos días.

Noticias relacionadas

Visitas para apoyar a los damnificados

Por ahora, no existe una fecha cerrada ni puede asegurarse que el viaje vaya a producirse en las próximas semanas. La visita a las dos ciudades autónomas tendría una fuerte carga simbólica y sería histórica. La presencia del Rey en esos territorios reforzaría su papel institucional y trasladaría un mensaje de cercanía a sus habitantes, como el jefe de Estado ha hecho en los últimos años con los ciudadanos afectados por la dana en Valencia, el accidente de Adamuz y los incendios. Precisamente por esa dimensión, la operación requiere discreción, consenso y una lectura diplomática minuciosa. La voluntad existe; falta que las circunstancias permitan convertirla en agenda.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía suspende la recogida nocturna de aceituna en olivares superintensivos para evitar efectos negativos en las aves
  2. El Triunfo de San Rafael de Córdoba se alza entre un espectacular andamio de 23 toneladas de acero y 27 metros de altura hecho a medida tras digitalizar el monumento en 3D
  3. Dónde conseguir gratis en Córdoba las gafas homologadas para ver el eclipse solar del 12 de agosto
  4. Real Jaén - Córdoba CF y Almería - Córdoba CF: horario y dónde ver por televisión los dos últimos amistosos de pretemporada del conjunto blanquiverde
  5. La Subbética estrenará el 4 de octubre un gran sendero de 140 kilómetros para impulsar el turismo de naturaleza
  6. En directo | Así te hemos contado el partido entre el Córdoba CF y el Real Jaén
  7. La Policía Local impone 512 multas a patinetes eléctricos en Córdoba en solo cuatro meses con sanciones de hasta 800 euros
  8. Dónde ver el eclipse solar en Córdoba: los nueve puntos de observación con el horizonte más despejado

La Diputación de Córdoba licita la obra para construir un nuevo campo de fútbol en Puente Genil

La Diputación de Córdoba licita la obra para construir un nuevo campo de fútbol en Puente Genil

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Lucena limitará el uso de las sopladoras para la limpieza pública antes de la próxima primavera

Lucena limitará el uso de las sopladoras para la limpieza pública antes de la próxima primavera

La Aemet publica el primer parte de nubosidad del día del eclipse solar: así se presenta la observación en Córdoba

La Aemet publica el primer parte de nubosidad del día del eclipse solar: así se presenta la observación en Córdoba

El PSOE pide una unidad de supervisión de obras en Córdoba para evitar licitaciones desiertas y sobrecostes

El PSOE pide una unidad de supervisión de obras en Córdoba para evitar licitaciones desiertas y sobrecostes

Fallece a los 80 años José Luque Páez, gran referente de la música montillana

Fallece a los 80 años José Luque Páez, gran referente de la música montillana

Isma Ruiz apunta que el resultado del Córdoba CF ante la UD Almería "es lo de menos" y que lo relevante es "ir cogiendo sensaciones"

Isma Ruiz apunta que el resultado del Córdoba CF ante la UD Almería "es lo de menos" y que lo relevante es "ir cogiendo sensaciones"

Más de mil jóvenes disfrutan de la primera edición de los Festivales de Planneo en Córdoba

Más de mil jóvenes disfrutan de la primera edición de los Festivales de Planneo en Córdoba
Tracking Pixel Contents