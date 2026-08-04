Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | La ministra Robles conversa hoy con los comandantes generales de Ceuta y Melilla

Banco de Alimentos de Ceuta ante la crisis migratoria: "24 horas" sin parar y reparto de productos básicos "con fluidez"

El Banco de Alimentos de Ceuta ha trabajado sin interrupción desde el inicio de la emergencia migratoria en Ceuta el pasado jueves, repartiendo a las personas migrantes "productos básicos" como "agua, leche, galletas o comida preparada", y anima a los ciudadanos a colaborar.

El presidente del Banco de Alimentos de Ceuta, Pedro Mariscal, ha asegurado a Europa Press que fueron "los primeros en acudir al punto caliente" y han estado "24 horas" al día sin parar "con una fluidez bastante buena" ya que tenían "bastantes alimentos".

"Montamos un puesto de avituallamiento en el interior. A pie de calle no hemos repartido absolutamente nada porque no se debe repartir a pie de calle, a la gente hay que canalizarla a un punto y ahí es donde se reparte. Así ha sido como lo hemos hecho con una fluidez bastante buena, hemos tenido suerte que nos ha cogido con bastantes alimentos", ha explicado Mariscal.