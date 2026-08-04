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Crisis migratoria
Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | La ministra Robles conversa hoy con los comandantes generales de Ceuta y Melilla
Ceuta eleva a 88 el número de fallecidos durante la entrada masiva de migrantes
El Gobierno cifra en unas 2.500 los irregulares que continúan en la ciudad cuatro días después de las entradas masiva
Von der Leyen ha elogiado la gestión española y marroquí
La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
Banco de Alimentos de Ceuta ante la crisis migratoria: "24 horas" sin parar y reparto de productos básicos "con fluidez"
El Banco de Alimentos de Ceuta ha trabajado sin interrupción desde el inicio de la emergencia migratoria en Ceuta el pasado jueves, repartiendo a las personas migrantes "productos básicos" como "agua, leche, galletas o comida preparada", y anima a los ciudadanos a colaborar.
El presidente del Banco de Alimentos de Ceuta, Pedro Mariscal, ha asegurado a Europa Press que fueron "los primeros en acudir al punto caliente" y han estado "24 horas" al día sin parar "con una fluidez bastante buena" ya que tenían "bastantes alimentos".
"Montamos un puesto de avituallamiento en el interior. A pie de calle no hemos repartido absolutamente nada porque no se debe repartir a pie de calle, a la gente hay que canalizarla a un punto y ahí es donde se reparte. Así ha sido como lo hemos hecho con una fluidez bastante buena, hemos tenido suerte que nos ha cogido con bastantes alimentos", ha explicado Mariscal.
Marruecos niega "presiones" y "chantajes" en la crisis migratoria de Ceuta
El Gobierno de Marruecos ha negado este lunes haber actuado bajo "presiones ni chantaje" cuando el pasado jueves cruzaron decenas de miles de personas a la ciudad autónoma de Ceuta y ha manifestado su "decepción" ante las reacciones de algunos responsables políticos europeos, a quienes ha acusado de tratar de "instrumentalizar" la crisis migratoria para sus intereses electorales.
Fuentes diplomáticas marroquíes han asegurado que las autoridades del país no han hecho "nada bajo presión ni chantaje" y que, en su lugar, Marruecos "siempre" ha sido un "actor responsable y soberano" así como un "aliado fiable" de España.
"Responsable para asumir lo que le corresponde hacer, y soberano, porque no hace nada bajo presión, bajo chantaje ni a cambio de nada", han explicado.
La ministra Robles conversa este martes con los comandantes generales de Ceuta y Melilla
La ministra de Defensa, Margarita Robles, mantendrá este martes una reunión por videoconferencia con el general de división Luis Fernández Herrero, comandante general de Ceuta, y con el general de división Luis Cortés, comandante general de Melilla, desde la sede de su Ministerio.
Robles insistió este lunes en que "la integridad territorial y la soberanía española no se tocan" y garantizó que el ejército permanecerá en la ciudad autónoma para apoyar a la Guardia Civil "en las labores que haya que realizar" tras la entrada irregular de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos en la ciudad autónoma de Ceuta.
La ministra pidió al Gobierno de Marruecos que investigue "hasta el final" la tragedia ocurrida en la frontera de Ceuta, en la que han muerto cerca de un centenar de personas y aseguró que tanto España como Marruecos no pueden "mirar para otro lado" ante una tragedia como esta.
Los ministros europeos de Interior se reúnen por la crisis en Ceuta entre reproches de España con otros estados miembros
Los ministros de Interior de la Unión Europea se reunirán este martes por videoconferencia para abordar la evolución de la crisis migratoria en Ceuta, después de que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como los líderes de otros 22 Estados miembro solicitaran la convocatoria urgente de un encuentro extraordinario para analizar la situación y coordinar la respuesta del bloque.
A partir de las 10.00 horas, los ministros de Interior del bloque se reunirán junto a otros miembros de los países asociados al espacio Schengen, el Servicio Europeo de Acción Exterior, Frontex, la Agencia de Asilo de la Unión Europea y Europol. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, intervendrá en la reunión desde la sede del departamento en Madrid y, posteriormente, hará declaraciones a los medios.
Según las fuentes diplomáticas, el encuentro servirá para que los titulares de Interior intercambien posiciones sobre la evolución de la crisis, expresen su respaldo a España y aborden la coordinación de la respuesta comunitaria, tanto en la protección de las fronteras exteriores como en la interlocución con terceros países.
Se reparten alimentos básicos a unos 2.000 migrantes
Unos 2.000 migrantes, según datos de la Policía Nacional, han recibido este lunes por la tarde alimentos básicos en la Playa del Trampolín (Ceuta). Según ha podido confirmar Europa Press, organizaciones de ayuda humanitaria, como Cruz Roja y la Federación Sur Acoge, han repartido de forma ordenada víveres como pan, leche, galletas, agua, latas de atún y productos de bollería, recibiendo de forma racionada los migrantes --la mayoría de origen subsahariano-- la misma cantidad de productos alimentarios.
El PP de Ceuta carga contra el Gobierno
El PP de Ceuta, partido al que pertenece el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, ha advertido esta noche que los ciudadanos han estado "a la altura" durante la crisis migratoria que se ha producido pero que el Gobierno de la nación "no". En un comunicado, el PP ha realizado un reconocimiento "al conjunto de la ciudadanía ceutí por el comportamiento ejemplar y responsable que está demostrando en todo momento ya que los ceutíes han vuelto a acreditar su capacidad para afrontar las dificultades desde la serenidad y el civismo".
Entre 3.500 y 5.000 migrantes no han regresado a Marruecos
Las cientos de personas que todavía se encuentran en Ceuta después de la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio siguen en la pequeña ciudad española del norte de África, viviendo en sus calles y, en su mayoría, subsistiendo gracias a la caridad o las aportaciones de ciudadanos. El Gobierno de Ceuta calcula que son entre 3.500 y 5.000 los migrantes que no han regresado a Marruecos y siguen en la ciudad, mientras que el Ejecutivo español rebaja la cifra a 2.500 personas.
"La inmigración ilegal está matando a Europa"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que "la inmigración ilegal está matando a Europa" y que la situación de su país cuando los demócratas "tuvieron abiertas las fronteras" fue "mucho peor" que la entrada masiva de migrantes al enclave español de Ceuta. "Hay que detener la inmigración ilegal en Europa. Conozco Europa mejor que nadie, mejor que quienes la gobiernan, y tengo excelentes relaciones allí. Hay dos cosas que están acabando con Europa. La primera es la inmigración. La segunda es la energía", declaró Trump ante los medios en el Despacho Oval.
Marruecos dice que alertó a España
Marruecos alertó a España días antes de la crisis en la ciudad de Ceuta de que la decisión del Tribunal Supremo español de comienzos de julio debilitaba un elemento crucial de la cooperación migratoria, dijo este lunes una fuente del Ministerio de Exteriores marroquí, que añadió que la gestión migratoria es "una responsabilidad compartida". "Marruecos asume sus responsabilidades (...). Es un compromiso, no un discurso político o propaganda. (...) Marruecos no actúa bajo presiones, ni chantaje, ni contrapartida", dijo la fuente en un encuentro con un grupo de agencias de prensa internacionales.
Robles conversará con los comandantes generales de Ceuta y Melilla
La ministra de Defensa, Margarita Robles, mantendrá este martes una reunión por videoconferencia con el general de división Luis Fernández Herrero, comandante general de Ceuta, y con el general de división Luis Cortés, comandante general de Melilla, desde la sede de su ministerio. Robles ha reclamado al Gobierno de Marruecos que investigue "hasta el final" la tragedia ocurrida en la frontera de Ceuta con la llegada masiva de inmigrantes y ha subrayado que "Ceuta y Melilla no se tocan", al tiempo que ha garantizado que el Ejército seguirá apoyando a la Guardia Civil en la ciudad autónoma.
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