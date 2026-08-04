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Crisis migratoria

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | La ministra Robles conversa hoy con los comandantes generales de Ceuta y Melilla

Ceuta eleva a 88 el número de fallecidos durante la entrada masiva de migrantes

El Gobierno cifra en unas 2.500 los irregulares que continúan en la ciudad cuatro días después de las entradas masiva

Von der Leyen ha elogiado la gestión española y marroquí

Varios migrantes, el pasado fin de semana en una playa de Ceuta custodiados por policías nacionales.

Varios migrantes, el pasado fin de semana en una playa de Ceuta custodiados por policías nacionales. / MARCOS MORENO / Europa Press

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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