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Crisis migratoria
Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | La vigilancia y los medios de contención reducen al mínimo las entradas a nado en Ceuta
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha elevado este lunes a 88 la cifra de personas que han aparecido muertas en las inmediaciones del espigón fronterizo del Tarajal
La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
Cristina Gallardo
Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades, Juezas y Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación pro Derechos Humanos España han emitido un comunicado conjunto en el que reclaman respeto a los derechos humanos en la crisis de migrantes de Ceuta.
"Estos hechos ponen de manifiesto, una vez más, la necesidad de avanzar hacia una política migratoria integral y coordinada en el ámbito de la Unión Europea, que combine una gestión eficaz de las fronteras con la protección de los derechos fundamentales y la salvaguarda de la vida de las personas migrantes", señalan.
Asociaciones judiciales y fiscales piden "una política migratoria integral y coordinada"
Asociaciones de jueces y fiscales han puesto de manifiesto "la necesidad de avanzar hacia una política migratoria integral y coordinada en el ámbito de la Unión Europea" tras la incursión masiva de decenas de miles de personas en Ceuta durante el jueves y el viernes a través de espigón del Tarajal. En un comunicado conjunto, Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades, Juezas y Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Pro Derechos Humanos España, expresan su "dolor por la pérdida de vidas humanas", así como su solidaridad con la ciudadanía de Ceuta y Melilla.
Feijóo pone en duda que el CNI no supiera de la "ocupación premeditada" de Ceuta
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, empieza a ser un "paria" en la Unión Europea y el resto del mundo, a la vez que ha puesto en duda que desde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no supieran de la "ocupación premeditada" de Ceuta, tras la llegada de "una masa de 60.000 personas" por las costas que llegaban a territorio español. Para el jefe de la oposición, la entrada masiva a la ciudad autónoma de centenares de miles de personas procedentes de Marruecos "no ha sido un incidente más". "Esto ha sido una ocupación premeditada y hay una ruptura de la integridad territorial de nuestro país", ha zanjado en una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press.
Ceuta cifra en 862 los menores migrantes acogidos en la ciudad, una "sobreocupación del 2.872%"
El consejero de Presidencia y Gobernación de Ceuta, Alberto Gaitán, ha cifrado este lunes en un total de 862 menores migrantes acogidos en la ciudad autónoma, lo que supone una "sobreocupación del 2.872 por ciento", cuatro días después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos. "La capacidad ordinaria que nos atribuye el Ministerio es de 29. Estamos hablando, por tanto, de una sobreocupación de casi el 3.000 por ciento. 2.872 por ciento", ha indicado el consejero de Presidencia en una entrevista concedida a la Cadena SER, recogida por Europa Press.
La Audiencia Nacional pide un informe policial sobre la entrada de migrantes a Ceuta
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha solicitado a la Policía Nacional un informe sobre "la entrada irregular masiva" de migrantes en Ceuta en los últimos días para comprobar "si nos encontramos ante una acción concertada o dirigida" por algún "grupo criminal".
La magistrada hace esta petición a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (Ucrif) con carácter previo a resolver sobre si la Audiencia Nacional tiene competencia para investigar una denuncia presentada por el partido Iustitia Europa sobre la entrada masiva a la ciudad autónoma de personas procedentes de Marruecos la semana pasada.
A los tribunales
La entrada de migrantes en Ceuta llega a los tribunales: una jueza de la Audiencia Nacional pide un informe policial de Extranjería para decidir si es competente. Siga leyendo en este enlace.
La extrema derecha francesa alega que los migrantes que se quedan en Ceuta irán a Europa
El eurodiputado de la extrema derecha francesa Aleksandar Nikolic alegó este lunes que "al menos 12.000 personas" de las que entraron en el aluvión de la semana pasada desde Marruecos a Ceuta se han quedado en la ciudad española y acabarán en territorio europeo, lo que a su juicio justifica que se suspenda a España de la libre circulación de Schengen. "El Gobierno español hace correr una amenaza sobre el conjunto del territorio europeo", afirmó Nikolic en una entrevista a la emisora France Info, en la que relacionó directamente la llegada de esas decenas de miles de migrantes desde Marruecos con el proceso en marcha para la regularización de cientos de miles de personas en España. La cifra de migrantes que arrojó Nikolic no coincide con la aportada por las Fuerzas de Seguridad españolas, que estiman que más de 53.000 personas habían regresado voluntariamente a Marruecos desde Ceuta al terminar el viernes, tras unas llegadas que el Ejecutivo ceutí elevó a 60.000.
"Movimiento inusual"
"Marruecos puso disposición desde el primer minuto en cortar el flujo migratorio, inmediata, y ellos mismos trasladaban que habían detectado ese movimiento inusual en redes sociales" que daba a entender que no había ya frontera con España. "Todos los ministerios han hecho todo lo que está en sus manos, quiero poner en valor el trabajo de la policía y la guardia civil. Ya le gustaría a un país como Italia, que se ha visto absolutamente inundado por inmigrantes irregulares, resolverlo de esta manera".
"Es una frontera muy especial"
"Hoy ya hay una reunión de los embajadores europeos. No olvidemos que Ceuta y Melilla son ciudades españolas y son la frontera de la Unión Europea, muy especial, porque tienen frontera terrestre con África y eso plantea unos desafios", continúa Albares. "Vamos a exigir solidaridad a todos los Estados de la UE". Albares recuerda que hay otras fronteras problemáticas en Europa: "Italia queda año tras año sumergida en Lampedusa y no es capaz de resolver esa situación".
Albares, sobre la relación con Marruecos
"Desde el primer momento Marruecos ofreció su colaboración para impedir el flujo de personas y agilizar la devolución y que la última persona que entró en Ceuta regrese a Marruecos", ha dicho Albares. "Hubo una actividad inusual en las redes sociales que amplificaba y deformaba la resolución del Tribunal Supremo", prosigue en ministro de Exteriores. "Esa actividad en redes fue muy inusual, las autoridades marroquíes nos la señalaron el jueves, y la internacional reaccionaria salió con mucha rapidez, son cosas que habrá que analizar en la reunión que ha pedido España a los socios de la Comunidad Europea".
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