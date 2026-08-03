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Crisis migratoria

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | La vigilancia y los medios de contención reducen al mínimo las entradas a nado en Ceuta

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha elevado este lunes a 88 la cifra de personas que han aparecido muertas en las inmediaciones del espigón fronterizo del Tarajal

A PIE DE CALLE | La policía lleva a migrantes hasta la frontera.

A PIE DE CALLE | La policía lleva a migrantes hasta la frontera.

May Mariño

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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