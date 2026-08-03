Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | La vigilancia y los medios de contención reducen al mínimo las entradas a nado en Ceuta

La extrema derecha francesa alega que los migrantes que se quedan en Ceuta irán a Europa

El eurodiputado de la extrema derecha francesa Aleksandar Nikolic alegó este lunes que "al menos 12.000 personas" de las que entraron en el aluvión de la semana pasada desde Marruecos a Ceuta se han quedado en la ciudad española y acabarán en territorio europeo, lo que a su juicio justifica que se suspenda a España de la libre circulación de Schengen. "El Gobierno español hace correr una amenaza sobre el conjunto del territorio europeo", afirmó Nikolic en una entrevista a la emisora France Info, en la que relacionó directamente la llegada de esas decenas de miles de migrantes desde Marruecos con el proceso en marcha para la regularización de cientos de miles de personas en España. La cifra de migrantes que arrojó Nikolic no coincide con la aportada por las Fuerzas de Seguridad españolas, que estiman que más de 53.000 personas habían regresado voluntariamente a Marruecos desde Ceuta al terminar el viernes, tras unas llegadas que el Ejecutivo ceutí elevó a 60.000.