Melilla denuncia el abandono del Gobierno y exige recuperar una franja neutral de 500 metros en la frontera con Marruecos

La situación que ha vivido Melilla en los últimos días no ha tenido "nada que ver" con la que ha sufrido Ceuta ante la llegada de cerca de 70.000 migrantes. Lo ha admitido el propio presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda, aunque eso no ha evitado que haya criticado el "fracaso total" del Ejecutivo y la "respuesta tardía y mala" que ha dado a la crisis migratoria. En este sentido, también ha denunciado el abandono que sufre su ciudad por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, con el que apenas mantiene contacto y ha exigido que se recupere una franja neutral de 500 metros en la frontera con Marruecos para facilitar las labores de seguridad.

"Ha sido el despropósito mayor que se podía haber dado en España desde toda la democracia, quitando a la ETA. Ha puesto en solfa lo que es la nación española, la soberanía de España, y la vida, hacienda y bienestar de 85.000 españoles que están en Ceuta", ha aseverado sobre lo ocurrido en Ceuta, algo que ha evitado Melilla, pese a que según los datos de la Delegación del Gobierno habrían sido varios centenares los migrantes que han conseguido entrar en territorio melillense en los últimos días saltando la valla.

Pese a esta situación, ha asegurado que nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con él desde hace más de un año, cuando le llamó el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para hablar sobre la apertura de la frontera. En los últimos días, ha dicho, le han llamado el rey Felipe VI, con quien mantuvo una "conversación interesante y larga"; el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas; y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. "No se enteran o no quieren enterarse, eso es dejadez", ha denunciado.

Las medidas

"Yo creo que hay que hacer varias reflexiones y varias peticiones. Es momento de desempolvar la famosa zona neutral, aquella zona de 500 metros que separaba los dos estados y que Marruecos se la fue comiendo poco a poco hasta pegarse a la frontera de Melilla y Ceuta", ha reclamado Imbroda en una rueda de prensa antes de explicar que esta medida daría opción a "una mejor protección" de las dos ciudades autónomas.

También ha planteado la creación de una nueva línea marítima que fuese de Melilla a Nador, lo que facilitaría la Operación Paso del Estrecho, la cual se tuvo que bloquear estos días por los intentos de asalto de la frontera, con lo que se retuvo a más de 3.000 personas, y cerca de 500 vehículos en la ciudad autónoma, a las que hubo que dar asistencia.

Imbroda también ha puesto el foco en los 344 menores extranjeros no acompañado que hay actualmente bajo cuidado de los servicios sociales de la ciudad. Según ha dicho, la cifra ha pasado de 168 a 344 en los últimos días y que Melilla solo debería tener bajo su custodia a 84, por lo que el Gobierno se tiene que hacer cargo de todos los demás.

Las relaciones con el país vecino

Más allá de las propuestas más prácticas, Imbroda ha puesto el acento en la necesidad de reconducir la relación con el país vecino. "Los que conocemos como funciona Marruecos sabemos que 70.000 personas no se mueven a su aire sin que nadie esté enterado y sin que nadie ponga remedio. Sabemos que tienen un sistema político distinto y unas atribuciones policiales distintas", ha asegurado, apuntando a que el Gobierno marroquí tenía conocimiento de lo que iba a ocurrir. "A estas personas se les maneja", ha dicho sobre los marroquíes que entraron en Ceuta, instigados por la pobreza y el hambre.

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En este sentido, ha denunciado que "no se puede hacer tantas concesiones a Marruecos a cambio de nada". Tenemos que exigir una amistad 100% igual. Tenemos que exigir una lealtad de años de historia como vecinos", ha continuado Imbroda antes de cuestionar "qué le debe el Gobierno" a Marruecos para que el país vecino "pague así" a España. "En el año 2022 nos vamos del Sáhara. ¿A cambio de qué? Todavía nos lo ha explicado el presidente del Gobierno", ha insistido el presidente melillense.