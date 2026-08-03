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Crisis migratoria

Interior asegura que es "rotundamente falso" que el CNI alertara de la entrada masiva de migrantes a Ceuta

El ministro ya dijo el sábado que "evidentemente" no había habido ningún informe que alertara de lo que después ocurrió

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa del sábado en la Delegación del Gobierno en Ceuta.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa del sábado en la Delegación del Gobierno en Ceuta. / Marcos Moreno / Europa Press

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Luis Ángel Sanz

Madrid

El Ministerio del Interior ha calificado como "rotundamente falso" que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) diera varios avisos sobre la posibilidad de una entrada masiva de inmigrantes en la frontera con Ceuta. Según el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, "no hubo ninguna información, ni ninguna alerta previa por parte del CNI" que diera alguna pista de que pudiera ocurrir lo que pasó la semana pasada, cuando entre 50.000 y 60.000 personas cruzaron a nado el espacio que separa a Marruecos de Ceuta en la playa del Tarajal.

La Cadena Ser ha informado hoy de que fuentes relacionadas con la seguridad del Estado aseguran que sí alertaron en varias ocasiones al Ministerio del Interior de que se avecinaba una entrada masiva desde Marruecos. Según esa información, el servicio de inteligencia español no avisó del momento exacto en el que se iba a ejecutar de la entrada masiva por Ceuta, pero sí de que esa amenaza era real. Las fuentes relacionadas con la seguridad del Estado consultadas por esa emisora mantienen que Interior desoyó sus advertencias porque la frontera de Ceuta estaba “infradotada” de medios de seguridad.

Desde Interior, sin embargo, y en conversación con EL PERIÓDICO, han asegurado que esta información es "rotundamente falsa". Además, añaden que el CNI depende directamente del Ministerio de Defensa y "es a Defensa a quien reporta". Por tanto, añaden, de haberse realizado algún aviso, habría sido al departamento de Defensa, que por su parte podría haber alertado a Interior.

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El pasado sábado, 1 de agosto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo en rueda de prensa en Ceuta que no había habido "ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida hubiera podido suceder, evidentemente". Ahora desde Interior añaden que ni hay informes, ni hay "avisos", como dice la información, ni otro tipo de comunicaciones que apuntaran a una posible entrada masiva en la ciudad autónoma.

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Fuente: El Periódico

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