Secciones

Es noticia
Parcelaciones irregularesCines de verano en los pueblosDerribo Córdoba PalaceAniversario incendio Mezquita-CatedralJuego de la OcaMaimónides pintada naziVaquera de la FinojosaPrecio gasolinaAire en CórdobaPeluquerías en CórdobaIncendio Cerro Muriano
instagramlinkedin
Ayuso asegura que Marruecos intentará "quitarnos" Ceuta y Melilla "a medio y largo plazo"

Ayuso asegura que Marruecos intentará "quitarnos" Ceuta y Melilla "a medio y largo plazo"

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ayuso asegura que Marruecos intentará "quitarnos" Ceuta y Melilla "a medio y largo plazo"

Javier Vendrell Camacho

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este domingo la "invasión intolerable" de migrantes en Ceuta y ha advertido de que lo ocurrido constituye "una prueba de Marruecos para la siguiente", al tiempo que ha criticado el "caos continuo" que, a su juicio, vive España. Más información

Últimos vídeos

Tracking Pixel Contents