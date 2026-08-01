Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Ceuta empieza a recuperar la calma tras la segunda noche de la crisis de entrada de migrantes

La ciudad de Ceuta afronta este sábado las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, de las cuales han regresado ya 53.000 y en la que han muerto al menos 57 personas, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Melilla vuelve a vivir esta jornada con la vista puesta en la frontera, no solo por el repunte de la presión migratoria que ha devuelto a la valla los intentos de entrada masivos cuatro años después, sino también por el cierre de su único puesto fronterizo operativo con Marruecos que, como sucedió en pandemia, ha dejado a la ciudad aislada de su entorno.

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Ceuta frena las entradas de migrantes e instala barreras en el espigón del Tarajal Según el Gobierno, la noche en la ciudad autónoma de Ceuta ha transcurrido "con normalidad". "Las entradas se han detenido en su totalidad y han continuado las salidas hacia Marruecos, sin incidentes destacables". No obstante, en la ciudad siguen viéndose migrantes de los que entraron de manera ilegal y así, en la noche, se produjero algunos alteracados en los barrios de los que todavía no ha trascendido más detalles oficiales.

Fin de semana crítico en la Operación Paso del Estrecho: "normalidad" en los barcos a Ceuta y bloqueo en la frontera de Melilla La mayor Operación Paso del Estrecho del verano llega en el peor momento posible o, al menos, en un escenario excepcional. Unos 96.000 desplazamientos de viajeros y vehículos desde Algeciras y Tarifa hacia Marruecos, según las previsiones oficiales, coincidirán este fin de semana con la grave crisis que sacude la frontera de Ceuta y también se ha dejado notar en Melilla, un escenario que pone bajo presión, al mismo tiempo, las conexiones marítimas y terrestres entre las dos orillas. Leer más

Menores atrapados en la crisis de Ceuta: "Muchas familias de Marruecos han llamado para que vuelvan" Hasta 60.000 migrantes han alcanzado la costa de Ceuta en los últimos días, según estimaciones oficiales. Y entre todos esos hay también niños, adolescentes, jóvenes que se han tirado al mar con flotadores de juguete. Unos 7.000, aproximadamente. Cientos y cientos de menores a los que, tras llegar a España, les sobrevuelan las dudas, la desprotección, la incertidumbre o la preocupación de unos familiares que esperan su regreso. Más información

Migrantes que cruzaron a Ceuta regresan a Marruecos ante el cierre de comercios para reponer fuerzas y volver a cruzar Migrantes que lograron entrar a nado a Ceuta en los últimos días están regresando por su propia voluntad al lado marroquí, a la localidad de Castillejos, ante el cierre generalizado de tiendas y comercios en la ciudad autónoma y la dificultad de acceder a comida y agua, con la intención de comer y recuperar fuerzas y tratar de intentar de nuevo cruzar a España. Así lo han manifestado varios migrantes que han dado su testimonio a Europa Press en los alrededores de la playa del Tarajal, donde también han señalado que no están contentos en Marruecos y que creen que merece la pena volver a intentarlo ante lo que consideran como un precario dispositivo policial en la frontera.

Los residentes en Ceuta se escapan a Península: "Me está costando hasta encontrar botellas de agua" Los ceutíes que pueden se están escapando a la península. En barco o helicóptero se marchan de la ciudad autónoma tras estos días "difíciles, muy difíciles" por la crisis migratoria derivada de la entrada de miles de personas -a nado o por la frontera- y que ha provocado el cierre de todos los comercios de Ceuta. Y que además ha obligado a cancelar las fiestas cuando ya estaba todo montado para empezar este fin de semana. Noticia completa

Historias de las Cortes (I): El plan del Congreso para "volar" un territorio español antes de que Marruecos pusiera su bandera "Uno de los más penosos deberes que impone la gobernación de un Estado es sin duda el que obliga a proponer a veces medidas que, lejos de halagar, lastiman, siquiera sea en lo más mínimo, el sentimiento nacional". Con esta disculpa preventiva, el entonces ministro de la Guerra, Fernando Fernández de Córdoba, presentó en 1872 un proyecto de ley para "volar" por los aires el peñón de Vélez de la Gomera, un enclave español en la costa africana, entre Ceuta y Melilla, que hoy permite a España presumir de tener la frontera más corta del mundo. Pero la historia estuvo a punto de ser muy distinta: la norma fue aprobada por el Congreso y el Senado y si hoy aquel promontorio sigue en pie se debe a la llegada de la I República. Más informacion

La crisis de Ceuta pone el foco en una visita pendiente para Felipe VI: Juan Carlos I solo acudió una vez a esa ciudad y a Melilla En los últimos meses, Felipe VI y la reina Letizia han visitado las zonas afectadas por la dana, el accidente ferroviario de Adamuz y los incendios, para interesarse por la situación de los ciudadanos afectados por esas tragedias y dar su apoyo a las autoridades implicadas en gestionar esas emergencias. Con su presencia, la Corona trata de transmitir solidaridad y empatía, pero ese gesto no parece que vaya a producirse de forma tan automática en Ceuta. Leer más

Nuevos intentos de entrada de migrantes irregulares marroquíes a Melilla mantienen en alerta a las fuerzas de seguridad La madrugada está siendo de gran actividad en la frontera y alrededores donde el sonar de los disparos de material antidisturbios está siendo una constante durante toda la noche La frontera de Beni Enzar continúa cerrada después de nuevos intentos de entrada irregular estén frustrando la reapertura prevista del principal paso entre Melilla y Marruecos, prolongando el bloqueo de más de 2.000 viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE), que permanecen retenidos desde la noche del jueves. La madrugada está siendo de gran actividad en la frontera y alrededores, donde el sonar de los disparos de material antidisturbios está siendo una constante durante toda la noche así como el sonar de las sirenas de los vehículos de la Policía Nacional como de la Guardia Civil.

Un migrante resulta herido en Ceuta al recibir una puñalada en una pelea con otro compatriota Un migrante, de nacionalidad marroquí, ha resultado herido este viernes por la noche en Ceuta después de recibir una puñalada en un costado por otro migrante con el que había mantenido una discusión en plena calle. Según han informado a EFE fuentes policiales, la situación se ha producido en el entorno del colegio público Andrés Manjón cuando dos de las personas que han entrado ilegalmente en la ciudad se enzarzaban en una pelea.