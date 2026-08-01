Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precio gasolinaElche - Córdoba CFCrisis en CeutaPuente nuevo AlcoleaDelegados Junta de AndalucíaJoyería CórdobaPP de BaenaIncendio Cerro MurianoBomberos Córdoba
instagramlinkedin

Crisis migratoria

El Gobierno comienza la instalación de una barrera de contención en el espigón de Ceuta de 500 metros en el mar

Cuenta con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad

Decenas de migrantes intentan cruzar a España desde Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España).

Decenas de migrantes intentan cruzar a España desde Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

El Gobierno ha informado este sábado del comienzo de la colocación de barreras de contención en la ciudad autónoma de Ceuta tras una noche que ha definido como "con normalidad".

A las 7.50 horas ha empezado la instalación de las barreras de contención en el espigón del Tarajal, en Ceuta, informan desde Moncloa esta mañana.

El elemento principal es una barrera neumática de 500 metros de longitud, con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad, como parte de una estructura que se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada.

Además, un canal intermedio permitirá a las embarcaciones de la Guardia Civil garantizar "en todo momento" la protección de dicha barrera neumática, señalan las mismas fuentes.

Noticias relacionadas

El Gobierno apunta que la noche en Ceuta ha transcurrido "con normalidad" y añade que las entradas se han detenido "en su totalidad", mientras que las salidas hacia Marruecos han continuado "sin incidentes destacables".

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un camión vuelve a arder en la N-432 entre Córdoba y Cerro Muriano y provoca un incendio de pasto
  2. Un adolescente cordobés lleva casi tres meses ingresado por un trastorno neurológico que cambió su vida: 'Queremos que vuelva a ser feliz
  3. Elche CF-Córdoba CF, en directo | El conjunto ilicitano empata el encuentro
  4. Medios terrestres y aéreos del Infoca en Córdoba luchan contra el fuego en un nuevo incendio forestal en Cerro Muriano
  5. Álvaro Larrosa, joyero y diseñador del logo: 'Con la IGP tendremos más prestigio y podremos mostrar una tradición real de Córdoba
  6. Córdoba cuenta ya con nuevos delegados territoriales de la Junta de Andalucía: estos son los nombramientos
  7. Muere un hombre mientras se bañaba en la piscina municipal de la localidad cordobesa de La Rambla
  8. Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Sánchez viaja hoy a Ceuta tras activar al Ejército y acordar con Marruecos la agilización de las devoluciones

El Gobierno comienza la instalación de una barrera de contención en el espigón de Ceuta de 500 metros en el mar

El Gobierno comienza la instalación de una barrera de contención en el espigón de Ceuta de 500 metros en el mar

Hiroshima forjó un metal desconocido en el corazón de su bola de fuego

Hiroshima forjó un metal desconocido en el corazón de su bola de fuego

Agosto comienza en Córdoba bajo un calor asfixiante y aviso naranja en toda la provincia

Agosto comienza en Córdoba bajo un calor asfixiante y aviso naranja en toda la provincia

El pueblo de Córdoba con uno de los monasterios más impresionantes de España: está escondido en la sierra y fue visitado por los Reyes Católicos

El pueblo de Córdoba con uno de los monasterios más impresionantes de España: está escondido en la sierra y fue visitado por los Reyes Católicos

5 plantas de exterior que viven más y mejor en macetas que plantadas en el suelo

5 plantas de exterior que viven más y mejor en macetas que plantadas en el suelo

La Ley de Bienestar Animal lo deja claro: los perros no pueden ir sueltos por la calle (salvo estas excepciones)

La Ley de Bienestar Animal lo deja claro: los perros no pueden ir sueltos por la calle (salvo estas excepciones)

Ni el sonido ni el olor engañan: cómo elegir el melón y la sandía más dulces este verano

Ni el sonido ni el olor engañan: cómo elegir el melón y la sandía más dulces este verano

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Tracking Pixel Contents